Свердловчан предупредили о новом дипфейке с Денисом Паслером в соцсетях

В Свердловской области выявили новую схему мошенничества с использованием дипфейка губернатора Дениса Паслера. Об этом предупредили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Злоумышленники, по данным департамента, рассылают гражданам электронные письма с приглашением на фейковую видеоконференцию с губернатором, а после используют дипфейк, визуально похожий на главу, для общения с будущей жертвой. В процессе так называемого «личного приема» мошенники переходят к стандартной схеме давления: сообщают о якобы проводимых проверках и пытаются получить у граждан персональные данные.

«Губернатор Свердловской области Денис Паслер не проводит онлайн-приемы. Прямые линии проходят на официальных площадках: в эфире регионального телевидения, а также в официальных соцсетях губернатора и правительства. Проведение всех прямых линий анонсируется предварительно на официальных сайтах»,— сообщили в департаменте.

Жителей региона призвали не переходить по сомнительным ссылкам и не передавать личные данные неизвестным лицам.

Ранее в интернете распространялся дипфейк с Денисом Паслером, в котором губернатор якобы объявил о выделении жилья индийским мигрантам за брак со свердловчанками.

Полина Бабинцева