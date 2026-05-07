В сети выявили дипфейк с Паслером об индийских мигрантах в Свердловской области

Власти Свердловской области предупредили о распространении фейковой информации от лица губернатора Дениса Паслера о гражданах Индии, говорится в сообщении департамента информационной политики региона.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Неизвестные сделали и распространили в интернете дипфейк, в котором глава региона якобы объявил о выделении жилья индийским мигрантам за брак со свердловчанками.

По данным властей, с начала года зафиксировано уже пять провокаций в отношении трудовых мигрантов из Индии. «Сообщения о введении в Свердловской области льгот на получение жилья для специалистов из Индии являются преднамеренным вбросом, направленным на дискредитацию государственной миграционной и демографической политики. Размещенные материалы не соответствуют действительности»,— сказано в публикации.

Напомним, за три года доля работников из Индии в Свердловской области выросла с 7,2% до 15% из общего числа квотированных мест.

