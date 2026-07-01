Казанцы остались с ассистентом

В баскетбольной Единой лиге ВТБ произошла заметная тренерская перестановка. Провел ее серебряный призер чемпионата казанский УНИКС. Клуб покинул возглавлявший его пять сезонов и принесший ему первое в истории чемпионство Велимир Перасович. Освободившееся место занял Милан Каракаш, все эти годы работавший первым ассистентом главного тренера УНИКСа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый главный тренер баскетбольного УНИКСа Милан Каракаш

Фото: БК УНИКС Новый главный тренер баскетбольного УНИКСа Милан Каракаш

Фото: БК УНИКС

О том, что Велимир Перасович покинул пост главного тренера казанского УНИКСа, 1 июля днем сообщила пресс-служба баскетбольного клуба. В ее сообщении 61-летнему хорвату выражается благодарность «за профессионализм, энергию, самоотверженный труд». Это очень заметная в российском баскетбольном контексте новость, поскольку специалист руководил командой давно и добился с ней существенных успехов.

Велимир Перасович возглавил УНИКС летом 2021 года, то есть еще до начала специальной военной операции, повлекшей за собой отстранение российских команд от международных турниров.

В дебютном сезоне хорвата казанцы довольно здорово играли в Евролиге, на момент приостановки участия отечественных клубов шли в зоне play-off.

После введения санкций УНИКС, разумеется, играл только на внутренней арене. Делали это казанцы успешно: ни разу за пять сезонов не остались без медалей, а в 2023 году впервые в истории стали чемпионами России, уверенно обыграв в финале Единой лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань».

Прошедший сезон, ставший последним для Велимира Перасовича на посту главного тренера, получился для УНИКСа непростым. Команда хорошо стартовала и без срывов прошла регулярный чемпионат, по итогам которого с запасом финишировала на второй строчке. Однако к play-off она, в том числе из-за травм, подошла в неоптимальном составе. На полуфинал УНИКСа хватило — там казанцы смогли отыграться в серии до четырех побед с петербургским «Зенитом» со счета 1:3. Но тягаться в решающей серии с флагманом российского баскетбола московским ЦСКА оказалось задачей все-таки чересчур сложной. Подопечные Перасовича не смогли навязать борьбу ни в одном из матчей и уступили всухую — 0:4 в серии.

О будущем Велимира Перасовича пока известно немного. Президент УНИКСа Евгений Богачев рассказал «Матч ТВ», что хорват «год хочет отдохнуть от баскетбола, побыть с семьей». «Но, может быть, у него и будет какое-то предложение из Евролиги: в детали я не вникал»,— добавил Богачев.

Новым главным тренером УНИКСа станет 45-летний Милан Каракаш, который в Казани был первым ассистентом Велимира Перасовича на протяжении пяти сезонов.

До переезда в Россию он работал на родине, в Хорватии. Во взрослом баскетболе у него только один сезон — со «Сплитом» в сезоне-2020/21. А до этого Каракаш тренировал юношеские сборные Хорватии. С одной из них он выиграл чемпионат Европы среди игроков до 16 лет.

Арнольд Кабанов