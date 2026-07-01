Казанцы остались с ассистентом
Баскетбольный УНИКС назначил главным тренером Милана Каракаша
В баскетбольной Единой лиге ВТБ произошла заметная тренерская перестановка. Провел ее серебряный призер чемпионата казанский УНИКС. Клуб покинул возглавлявший его пять сезонов и принесший ему первое в истории чемпионство Велимир Перасович. Освободившееся место занял Милан Каракаш, все эти годы работавший первым ассистентом главного тренера УНИКСа.
Новый главный тренер баскетбольного УНИКСа Милан Каракаш
Фото: БК УНИКС
О том, что Велимир Перасович покинул пост главного тренера казанского УНИКСа, 1 июля днем сообщила пресс-служба баскетбольного клуба. В ее сообщении 61-летнему хорвату выражается благодарность «за профессионализм, энергию, самоотверженный труд». Это очень заметная в российском баскетбольном контексте новость, поскольку специалист руководил командой давно и добился с ней существенных успехов.
Велимир Перасович возглавил УНИКС летом 2021 года, то есть еще до начала специальной военной операции, повлекшей за собой отстранение российских команд от международных турниров.
В дебютном сезоне хорвата казанцы довольно здорово играли в Евролиге, на момент приостановки участия отечественных клубов шли в зоне play-off.
После введения санкций УНИКС, разумеется, играл только на внутренней арене. Делали это казанцы успешно: ни разу за пять сезонов не остались без медалей, а в 2023 году впервые в истории стали чемпионами России, уверенно обыграв в финале Единой лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань».
Прошедший сезон, ставший последним для Велимира Перасовича на посту главного тренера, получился для УНИКСа непростым. Команда хорошо стартовала и без срывов прошла регулярный чемпионат, по итогам которого с запасом финишировала на второй строчке. Однако к play-off она, в том числе из-за травм, подошла в неоптимальном составе. На полуфинал УНИКСа хватило — там казанцы смогли отыграться в серии до четырех побед с петербургским «Зенитом» со счета 1:3. Но тягаться в решающей серии с флагманом российского баскетбола московским ЦСКА оказалось задачей все-таки чересчур сложной. Подопечные Перасовича не смогли навязать борьбу ни в одном из матчей и уступили всухую — 0:4 в серии.
О будущем Велимира Перасовича пока известно немного. Президент УНИКСа Евгений Богачев рассказал «Матч ТВ», что хорват «год хочет отдохнуть от баскетбола, побыть с семьей». «Но, может быть, у него и будет какое-то предложение из Евролиги: в детали я не вникал»,— добавил Богачев.
Новым главным тренером УНИКСа станет 45-летний Милан Каракаш, который в Казани был первым ассистентом Велимира Перасовича на протяжении пяти сезонов.
До переезда в Россию он работал на родине, в Хорватии. Во взрослом баскетболе у него только один сезон — со «Сплитом» в сезоне-2020/21. А до этого Каракаш тренировал юношеские сборные Хорватии. С одной из них он выиграл чемпионат Европы среди игроков до 16 лет.