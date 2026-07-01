Южная Корея и Украина обсудили судьбу северокорейских военнопленных

Составлено ИИ-Ассистентъ

Переговоры о репатриации северокорейских военнопленных проходят на фоне неоднократных заявлений о присутствии северокорейских военных в Курской области и их участии в боевых действиях, которые украинские и южнокорейские власти сообщали во второй половине 2024 года. Например, в октябре 2024 года разведка Южной Кореи заявляла о нахождении 1,5 тыс. солдат из КНДР на российских полигонах на Дальнем Востоке, а Госдепартамент США в ноябре того же года утверждал о переброске 10 тыс. солдат КНДР в Курскую область.

Корейская война, завершившаяся в 1953 году, также включала вопросы репатриации военнопленных. Тогда одним из ключевых моментов было достижение соглашения о добровольной репатриации, что может служить историческим прецедентом для текущей ситуации.

Этот вопрос особенно чувствителен для Южной Кореи, так как северокорейские военнослужащие отказываются возвращаться на родину и выражают желание переехать в Южную Корею. Южнокорейские власти, как отмечается, готовы принять их, что соответствует их политике в отношении граждан КНДР, которые бегут из Северной Кореи. Например, в 2023 году в Южную Корею перешло 196 граждан КНДР, а в первой половине 2024 года — 105 человек.

Ситуация с военнопленными КНДР в Украине осложняет отношения между КНДР и Южной Кореей, а также между Россией и Южной Кореей, которые уже были напряжены из-за активного военного сотрудничества России и КНДР и угрозы поставок Южной Кореей оружия Украине.