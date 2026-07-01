Новак ожидает инфляцию на уровне 5,2% к концу года
Вице-премьер России Александр Новак надеется, что инфляция по итогам 2026 года останется в пределах прогноза Минэкономразвития — 5,2%. Об этом он заявил на сессии Финансового конгресса Банка России. Годовая инфляция в России на май 2026 года составила 5,31%.
Александр Новак
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Я надеюсь, мы войдем в те прогнозные показатели, которые есть сегодня и разработаны министерством экономического развития»,— сказал господин Новак. Он напомнил, что в мае Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России на конец 2026 года с 4% до 5,2%.
Вице-премьер также ожидает, что ситуация на топливном рынке не сильно повлияет на цены и инфляционные ожидания россиян. Он признал, что дефицит топлива наблюдается на отдельных АЗС. По его словам, проблемы вызваны изменениями в логистике, которые быстро устраняются. В целом внутренний рынок обеспечен топливом, заверил Александр Новак.
Минэкономики обновляло прогноз по инфляции на 2026 год, повысив его до 5,2%. До этого ожидалось 4% по итогам года. В целом, согласно базовому сценарию, министерство также прогнозирует рост ВВП на 0,4% в 2026 году.
Банк России в своих прогнозах на 2026 год указывал на инфляцию в диапазоне 4,5–5,5%, а в 2027-м ожидался выход на целевое значение в 4%. Зампред Банка России Алексей Заботкин отмечал, что Центробанк будет следить за ситуацией на топливном рынке и ее влиянием на инфляционные ожидания при пересмотре среднесрочного прогноза по инфляции.