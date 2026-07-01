Новак ожидает инфляцию на уровне 5,2% к концу года

Вице-премьер России Александр Новак надеется, что инфляция по итогам 2026 года останется в пределах прогноза Минэкономразвития — 5,2%. Об этом он заявил на сессии Финансового конгресса Банка России. Годовая инфляция в России на май 2026 года составила 5,31%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Я надеюсь, мы войдем в те прогнозные показатели, которые есть сегодня и разработаны министерством экономического развития»,— сказал господин Новак. Он напомнил, что в мае Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России на конец 2026 года с 4% до 5,2%.

Вице-премьер также ожидает, что ситуация на топливном рынке не сильно повлияет на цены и инфляционные ожидания россиян. Он признал, что дефицит топлива наблюдается на отдельных АЗС. По его словам, проблемы вызваны изменениями в логистике, которые быстро устраняются. В целом внутренний рынок обеспечен топливом, заверил Александр Новак.