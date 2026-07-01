Cloud.ru закрыл книгу заявок по дебютным облигациям на 10 млрд рублей
Провайдер облачных и ИИ-решений Cloud.ru закрыл книгу заявок по дебютному выпуску биржевых облигаций серии 001P-01. Объем размещения составил 10 млрд руб. Ставка купона зафиксирована на уровне 14,2% годовых. Срок обращения бумаг — 2 года. Выплаты будут проходить ежемесячно.
Спрос инвесторов более чем вдвое превысил предложение, что позволило снизить итоговую ставку с первоначально заявленного уровня. Надежность эмитента подтверждают рейтинги АКРА и «Эксперт РА» на уровне АА+(RU) и ruAA+ соответственно со стабильным прогнозом.
«Привлеченные средства будут направлены на развитие инфраструктуры, приобретение серверного и другого ИТ-оборудования, а также расширение продуктового портфеля. Выход на публичный рынок капитала позволит нам увеличить темпы роста и сохранить статус лидера на российском рынке облаков и ИИ»,— заявил гендиректор Cloud.ru Михаил Лобоцкий (цитата по пресс-релизу).
Техническое размещение и старт торгов намечены на 3 июля. По итогам 2025 года выручка компании выросла на 50%, до 76,5 млрд руб., EBITDA увеличилась на 71%, до 58 млрд руб. при рентабельности 76%. Долговая нагрузка остается минимальной: отношение чистого долга к EBITDA составляет 0,1х на 31 декабря 2025 года.
Размещение облигаций Cloud.ru является частью общего тренда, при котором российские облачные провайдеры активно развивают свои экосистемы, инвестируя в инфраструктуру и решения для ИИ. Например, Yandex Cloud анонсировал инвестиции в размере 42 млрд рублей на 2025-2026 годы в ИИ-облака, а Nebius Group (бывшая Yandex N.V.) планирует вложить $1 млрд в ИИ-инфраструктуру. Эти инвестиции стимулируются растущим спросом на облачные и ИИ-сервисы, особенно после ухода западных вендоров с российского рынка.
Рынок облачных инфраструктурных сервисов в России активно растет. По данным iKS-Consulting, в 2024 году он достиг 165,6 млрд рублей, а к 2030 году прогнозируется рост до 550–700 млрд рублей. Cloud.ru занимает лидирующие позиции на этом рынке, в 2024 году став крупнейшим игроком в сегментах IaaS и PaaS, с долями рынка 28,9% и 45,6% соответственно. Доля сервисов и инфраструктуры для ИИ впервые превысила половину общей выручки Cloud.ru в 2025 году, достигнув 54%, что подчеркивает значимость ИИ для роста компании.
В целом, российский рынок облачных сервисов развивается с 2022 года активнее, чем за предыдущие десять лет, благодаря уходу западных вендоров и буму строительства центров обработки данных. Тем не менее, для дальнейшего роста рынка необходимо решать проблемы с дефицитом специализированных кадров и экономическую нестабильность, которая влияет на стоимость оборудования. Интерес к облигациям, таким как выпущенные Cloud.ru, также растет на фоне снижения ставок по депозитам, что делает их привлекательным инструментом для инвесторов.