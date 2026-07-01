Cloud.ru закрыл книгу заявок по дебютным облигациям на 10 млрд рублей

Провайдер облачных и ИИ-решений Cloud.ru закрыл книгу заявок по дебютному выпуску биржевых облигаций серии 001P-01. Объем размещения составил 10 млрд руб. Ставка купона зафиксирована на уровне 14,2% годовых. Срок обращения бумаг — 2 года. Выплаты будут проходить ежемесячно.

Спрос инвесторов более чем вдвое превысил предложение, что позволило снизить итоговую ставку с первоначально заявленного уровня. Надежность эмитента подтверждают рейтинги АКРА и «Эксперт РА» на уровне АА+(RU) и ruAA+ соответственно со стабильным прогнозом.

«Привлеченные средства будут направлены на развитие инфраструктуры, приобретение серверного и другого ИТ-оборудования, а также расширение продуктового портфеля. Выход на публичный рынок капитала позволит нам увеличить темпы роста и сохранить статус лидера на российском рынке облаков и ИИ»,— заявил гендиректор Cloud.ru Михаил Лобоцкий (цитата по пресс-релизу).

Техническое размещение и старт торгов намечены на 3 июля. По итогам 2025 года выручка компании выросла на 50%, до 76,5 млрд руб., EBITDA увеличилась на 71%, до 58 млрд руб. при рентабельности 76%. Долговая нагрузка остается минимальной: отношение чистого долга к EBITDA составляет 0,1х на 31 декабря 2025 года.