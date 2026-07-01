Рамсу дали срок

Как стало известно “Ъ”, в Подмосковье суд приговорил к девяти годам и трем месяцам колонии строгого режима влиятельного вора в законе Сергея Браженского (в прошлом Левашов). В криминальных кругах он известен как Рамс и близкий соратник Олега Медведева (Шишкан, Олег Раменский), недавно осужденного на пожизненное заключение. Сам Рамс обвинялся в занятии высшего положения в преступной иерархии и покушении на торговлю наркотиками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Приговор Сергею Браженскому (Рамс) Мособлсуд вынес 30 июня. Подсудимого признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30; п. «г», ч. 4 ст. 228.1 УК), а также в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК). Помимо лишения свободы, ему назначили ограничение свободы на год после отбытия наказания.

Полицейские задержали Сергея Браженского в Московской области в марте 2021 года. Тогда оперативники заподозрили криминального авторитета в покушении на оборот наркотиков. При личном осмотре у мужчины нашли четыре свертка с белым порошком, а в его машине — удостоверение сотрудника силовых структур в звании полковника. Химическое исследование показало, что в свертках было в общей сложности 7 г героина. В отношении Рамса возбудили уголовное дело, а суд отправил его в СИЗО. Как тогда сообщалось в СМИ, Сергей Браженский называл свое задержание незаконным и обвинял правоохранителей в фальсификации дела. В июне того же года против обвиняемого возбудили еще одно дело — на этот раз о занятии высшего положения в преступной иерархии.

В июле 2024 года дело направили в Мособлсуд. На его рассмотрение ушел почти год, и 28 мая 2025 года Сергея Браженского приговорили к девяти годам и трем месяцам строгого режима. Однако в декабре Первый апелляционный суд усмотрел нарушения, допущенные при проведении процесса, и отменил приговор, после чего судебное разбирательство началось заново. Во время нового рассмотрения дела гособвинение запросило Сергею Браженскому 14 лет колонии.

Сергея Браженского, ранее носившего фамилию Левашов, «короновали» еще в 1993 году влиятельные воры в законе из Грузии: Джемал Микеладзе (Арсен, скончался в 2019 году от осложнений на фоне употребления наркотиков) и Роберт Каландадзе (Роберт, умер в 1999 году).

С того времени Рамс руководил преступными группировками в Москве и Подмосковье, встречался с другими ворами в законе и участвовал в разделе сфер преступного влияния. В последний раз Сергея Браженского отправляли в колонию еще во времена СССР: тогда его осудили за грабеж и незаконный оборот оружия.

В сентябре 2018 года Сергей Браженский вошел в ближний круг другого влиятельного вора в законе — Олега Медведева (Олег Раменский, Шишкан). Другими ближайшими соратниками «законника» были его зять и Константин Борисов (Костыль).

Олега Медведева задержали в Люберцах в июле 2019 года по делу об убийствах, вымогательстве, организации ОПС и других преступлениях. Следствие установило, что криминальный авторитет с сообщниками причастен к похищению и убийству районного депутата и гендиректора ЗАО «Племзавод “Раменское”» Татьяны Сидоровой в 2012 году. Тела депутата и членов ее семьи следствие смогло найти только в октябре 2019 года. Кроме того, по данным СКР, для финансирования преступного сообщества его участники совершали вымогательства у предпринимателей города Раменское и Раменского района Подмосковья, расправлялись с конкурентами в сфере добычи природных ископаемых, жестоко избивали оппонентов и поджигали имущество тех, кто отказывался исполнять требования Олега Медведева и его подручных. 10 июня 2024 года 2-й Западный окружной военный суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных приговорил Олега Медведева к пожизненному заключению. Остальные 17 фигурантов уголовного дела получили сроки от условного до пожизненного и штрафы от 1,1 млн до 4 млн руб.

Никита Черненко