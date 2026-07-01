Армянский полузащитник Генрих Мхитарян продолжит выступать за «Интер»

Миланский футбольный клуб «Интер» продлил контракт с армянским полузащитником Генрихом Мхитаряном. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генрих Мхитарян

Фото: Remo Casilli / Reuters Генрих Мхитарян

Фото: Remo Casilli / Reuters

Футболист представляет клуб с 2022 года. В составе «Интера» он стал двукратным чемпионом Италии, по два раза выиграл кубок и суперкубок страны, а также дважды участвовал в финале Лиги чемпионов. Всего за команду 37-летний полузащитник провел 187 матчей, в которых забил 12 мячей и отличился 21 результативной передачей.

На протяжении карьеры Генрих Мхитарян выступал за армянский «Пюник», украинские «Металлург» и «Шахтер», немецкую «Боруссию», английские «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» и итальянскую «Рому», вместе с которой выиграл Лигу конференций. Футболист является лучшим бомбардиром в истории сборной Армении — в 95 матчах он отметился 35 голами.

Таисия Орлова