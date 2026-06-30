Решетников: рынок труда в России «остывает»

Российский рынок труда постепенно «остывает», хотя в некоторых отраслях дефицит кадров по-прежнему сохраняется, заявил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, соотношение числа вакансий и резюме сейчас постепенно выравнивается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Решетников

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Максим Решетников

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Господин Решетников объяснил, что рынок труда существует в текущем экономическом цикле, поэтому ситуация с кадрами разнится в зависимости от сектора экономики. Он сослался на сервис поиска работы HeadHunter, который, по его словам, показывает, что число вакансий сильно преобладает над числом резюме.

«С другой стороны, в целом по тенденции мы видим, что рынок труда, скажем так, остывает, иными словами, это соотношение нормализуется», — сказал Максим Решетников в интервью ИС «Вести». Первыми, по его словам, последствия охлаждения экономики ощущают отрасли машиностроения и инвестиционных товаров.

В августе 2025 года Росстат зафиксировал самый низкий с 1991 года уровень безработицы — 2,1%. В начале июня министр экономического развития оценивал его в 2,2%. Глава Минтруда Антон Котяков ожидает, что в ближайшие годы показатель не превысит 2,5%.

На ПМЭФ Максим Решетников говорил, что на рынке труда в России сложилась сложная ситуация. По его словам, уровень безработицы в 2,2% делает ситуацию крайне непростой для работодателя, потому что людей по многим направлениям не хватает. Он назвал нынешний уровень безработицы ограничителем и одновременно индикатором для Центробанка при принятии решений по ключевой ставке.