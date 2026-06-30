Решетников: рынок труда в России «остывает»
Российский рынок труда постепенно «остывает», хотя в некоторых отраслях дефицит кадров по-прежнему сохраняется, заявил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, соотношение числа вакансий и резюме сейчас постепенно выравнивается.
Максим Решетников
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Господин Решетников объяснил, что рынок труда существует в текущем экономическом цикле, поэтому ситуация с кадрами разнится в зависимости от сектора экономики. Он сослался на сервис поиска работы HeadHunter, который, по его словам, показывает, что число вакансий сильно преобладает над числом резюме.
«С другой стороны, в целом по тенденции мы видим, что рынок труда, скажем так, остывает, иными словами, это соотношение нормализуется», — сказал Максим Решетников в интервью ИС «Вести». Первыми, по его словам, последствия охлаждения экономики ощущают отрасли машиностроения и инвестиционных товаров.
В августе 2025 года Росстат зафиксировал самый низкий с 1991 года уровень безработицы — 2,1%. В начале июня министр экономического развития оценивал его в 2,2%. Глава Минтруда Антон Котяков ожидает, что в ближайшие годы показатель не превысит 2,5%.
На ПМЭФ Максим Решетников говорил, что на рынке труда в России сложилась сложная ситуация. По его словам, уровень безработицы в 2,2% делает ситуацию крайне непростой для работодателя, потому что людей по многим направлениям не хватает. Он назвал нынешний уровень безработицы ограничителем и одновременно индикатором для Центробанка при принятии решений по ключевой ставке.
Уже в 2022 году российская экономика столкнулась со структурной перестройкой, однако российский рынок труда отреагировал на сокращение ВВП снижением зарплат и безработицы. Изменения, вызванные пандемией и санкциями 2022–2023 годов, привели к росту спроса на рабочую силу в одних отраслях и её потере в других, что вызвало острую конкуренцию за кадры. Это привело к исторически высокому уровню вакансий (превышающему число безработных), но при этом реальные заработные платы стагнировали. К середине 2023 года эта пауза завершилась, и начался рост зарплат.
Проблема дефицита кадров носит долгосрочный характер и усугубляется демографическими факторами, влиянием мобилизации и релокации части сотрудников, а также ослаблением миграционного притока. В конце 2025 года ситуация на рынке труда продолжала характеризоваться стагнацией: ожиданий сокращения работников стало больше, чем ожиданий расширения найма, а число резюме преобладало над числом вакансий. При этом дефицит сохранялся в некоторых отраслях, например, в торговле. Для решения этой проблемы правительство планирует ежегодно формировать пятилетний прогноз по потребности в кадрах для российской экономики, чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке труда через систему образования.