Российские эксперты представили книгу о стабильности в многополярном мире

В Москве, на площадке МИА «Россия сегодня», прошла презентация коллективной монографии «Стратегическая стабильность и стратегическое сдерживание в многополярном ядерном мире» под редакцией президента Российского совета по международным делам, научного руководителя Института мировой военной экономики и стратегии факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрия Тренина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Тренин

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Дмитрий Тренин

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Составители сборника напомнили, что стратегическая стабильность — это понятие, рожденное в ходе холодной войны в условиях противостояния двух ядерных сверхдержав. «В те годы оно обозначало ситуацию, которая исключала возможность одержать победу над противником путем нанесения по нему массированного ядерного удара. С тех пор ситуация в мире существенно изменилась. Исчез спасительный страх перед возможностью ядерной войны»,— говорится в аннотации к книге.

Ядерное сдерживание, которое лежало в основе стратегической стабильности, как сказано в монографии, перестало предотвращать войны между ядерными державами, в которых одна из сторон использовала страну-клиента для создания экзистенциальной угрозы своему противнику. Ядерная многополярность сделала задачу поддержания стратегической стабильности многократно более сложной, чем в биполярную эпоху. А технологическая революция сделала возможным нанесение точечных ударов, парализующих противника, но не провоцирующих его на ядерный ответ.

Понятие же стратегической стабильности в его изначальной «узкой» версии в нынешних условиях, как следует из монографии, сохраняет свое значение только отчасти. «Внезапный массированный ядерный удар стал гораздо менее вероятным сценарием развязывания войны,— говорится в книге.— Гораздо более вероятным, однако, стал вариант, при котором ядерная война, способная в конечном счете привести к гибели цивилизации, может возникнуть в обстановке, когда с технической точки зрения “стратегическая стабильность” будет сохраняться до последней (во всех отношениях) минуты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Монография «Стратегическая стабильность и стратегическое сдерживание в многополярном ядерном мире»

Фото: Издательство «Весь Мир» Монография «Стратегическая стабильность и стратегическое сдерживание в многополярном ядерном мире»

Фото: Издательство «Весь Мир»

В представленной коллективной монографии анализируются стратегии всех ядерных держав и Ирана и делается вывод: стратегическая стабильность в XXI веке, в отличие от XX века, требует гарантированного исключения любых войн между державами, обладающими ядерным оружием. «Это единственный способ избежать ядерной катастрофы»,— убеждены авторы книги.

В сборник вошли статьи Дмитрия Тренина, научного руководителя факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетного председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергея Караганова, экспертов НИУ ВШЭ Прохора Тебина и Василия Кашина, экспертов ИМЭМО РАН Дмитрия Стефановича и Петра Топычканова, а также ряда других авторов.

Елена Черненко