Металлургический завод в Нижней Салде оказался под угрозой подтопления
На Нижнесалдинском металлургическом заводе (НСМЗ, Свердловская область) после прошедших ливней возникла угроза подтопления. На предприятии ведется откачка воды, подготовлено резервное оборудование на случай ухудшения обстановки. Об этом сообщили в администрации муниципального округа по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Накануне власти муниципального округа сообщали о введении режима повышенной готовности из-за подъема воды в городском водохранилище.
Отмечается, что из-за подъема уровня воды подтопило участок автодороги Нижняя Салда — село Медведево, а также территорию возле резервного моста у «Шамаринских дач». Для восстановления транспортного сообщения с селом Медведево, площадкой «А» НИИМаш и санаторием «Турмалин» власти приняли решение организовать временный съезд с дороги Нижняя Салда — село Акинфиево.
Кроме того, оказалась подтоплена нижняя часть коллективного сада «Шамаринские дачи». Также из-за подтоплений ограничено пешеходное движение по мостам через реку Салда в районе улиц Максима Горького и Кузьмина и в направлении железнодорожного вокзала.
Ранее сообщалось, что из-за продолжительных ливней в Свердловской области подтоплены более 290 жилых и дачных домов, а также 3819 приусадебных участков в 17 муниципальных образованиях.