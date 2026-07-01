Два человека ранены при атаке БПЛА на предприятия в Пензе

Два человека получили ранения во время утренней атаки БПЛА на Пензу. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Благодарю службы экстренного реагирования за слаженную и оперативную работу, которая позволила свести к минимуму последствия ударов. Укронацисты ударили по двум нашим предприятиям ... На одном из предприятий ранены два человека», — заявил чиновник.

Пострадавшей женщине помощь оказали амбулаторно, она уже дома. Мужчина получил «серьезное осколочное ранение и был экстренно прооперирован, сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии». Семьям пострадавших окажут материальную помощь, пообещал губернатор.

Также сообщается, что были выбиты стекла в двух многоквартирных домах. Для проведения восстановительных работ сформировали оперативный штаб.

Глава региона призвал местных жителей не приближаться к обломкам дронов, а также не снимать фото и видео последствий атак. «Эти сведения информируют врага о точности его ударов и толкают на совершение новых преступлений. На основе ваших кадров могут создаваться фейки, направленные против нашей страны», — добавил господин Мельниченко.

Он не уточнил, какие именно предприятия подверглись атаке. Утром губернатор сообщал, что лично находился «на объекте, где работают службы экстренного реагирования».