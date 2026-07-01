Два человека ранены при атаке БПЛА на предприятия в Пензе
Два человека получили ранения во время утренней атаки БПЛА на Пензу. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
«Благодарю службы экстренного реагирования за слаженную и оперативную работу, которая позволила свести к минимуму последствия ударов. Укронацисты ударили по двум нашим предприятиям ... На одном из предприятий ранены два человека», — заявил чиновник.
Пострадавшей женщине помощь оказали амбулаторно, она уже дома. Мужчина получил «серьезное осколочное ранение и был экстренно прооперирован, сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии». Семьям пострадавших окажут материальную помощь, пообещал губернатор.
Также сообщается, что были выбиты стекла в двух многоквартирных домах. Для проведения восстановительных работ сформировали оперативный штаб.
Глава региона призвал местных жителей не приближаться к обломкам дронов, а также не снимать фото и видео последствий атак. «Эти сведения информируют врага о точности его ударов и толкают на совершение новых преступлений. На основе ваших кадров могут создаваться фейки, направленные против нашей страны», — добавил господин Мельниченко.
Он не уточнил, какие именно предприятия подверглись атаке. Утром губернатор сообщал, что лично находился «на объекте, где работают службы экстренного реагирования».
Атаки беспилотников на Пензенскую область происходили неоднократно. К примеру, 31 июля 2025 года беспилотники атаковали промышленное предприятие региона, спровоцировав пожар. Тогда никто не пострадал, однако 2 августа 2025 года при аналогичной атаке на пензенское предприятие погибла женщина и двое получили травмы. В ответ на это власти Пензы обязали управляющие компании открывать подвалы домов во время воздушной тревоги.
В целом, за ночь на 1 июля 2026 года средства ПВО перехватили и уничтожили 179 беспилотников самолетного типа над 17 российскими регионами, включая Пензенскую область. В предыдущие годы крупнейшие атаки БПЛА за сутки исчислялись сотнями дронов, например, 18 июня 2026 года Минобороны РФ сообщило о перехвате и уничтожении почти тысячи украинских БПЛА за сутки над территорией России.