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Два человека ранены при атаке БПЛА на предприятия в Пензе

Два человека получили ранения во время утренней атаки БПЛА на Пензу. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Благодарю службы экстренного реагирования за слаженную и оперативную работу, которая позволила свести к минимуму последствия ударов. Укронацисты ударили по двум нашим предприятиям ... На одном из предприятий ранены два человека», — заявил чиновник.

Пострадавшей женщине помощь оказали амбулаторно, она уже дома. Мужчина получил «серьезное осколочное ранение и был экстренно прооперирован, сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии». Семьям пострадавших окажут материальную помощь, пообещал губернатор.

Также сообщается, что были выбиты стекла в двух многоквартирных домах. Для проведения восстановительных работ сформировали оперативный штаб.

Глава региона призвал местных жителей не приближаться к обломкам дронов, а также не снимать фото и видео последствий атак. «Эти сведения информируют врага о точности его ударов и толкают на совершение новых преступлений. На основе ваших кадров могут создаваться фейки, направленные против нашей страны», — добавил господин Мельниченко.

Он не уточнил, какие именно предприятия подверглись атаке. Утром губернатор сообщал, что лично находился «на объекте, где работают службы экстренного реагирования».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Атаки беспилотников на Пензенскую область происходили неоднократно. К примеру, 31 июля 2025 года беспилотники атаковали промышленное предприятие региона, спровоцировав пожар. Тогда никто не пострадал, однако 2 августа 2025 года при аналогичной атаке на пензенское предприятие погибла женщина и двое получили травмы. В ответ на это власти Пензы обязали управляющие компании открывать подвалы домов во время воздушной тревоги.

В целом, за ночь на 1 июля 2026 года средства ПВО перехватили и уничтожили 179 беспилотников самолетного типа над 17 российскими регионами, включая Пензенскую область. В предыдущие годы крупнейшие атаки БПЛА за сутки исчислялись сотнями дронов, например, 18 июня 2026 года Минобороны РФ сообщило о перехвате и уничтожении почти тысячи украинских БПЛА за сутки над территорией России.

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