Губернатор рассказал об атаке БПЛА на объекты в Пензе

ВСУ ударили беспилотниками по Пензе, сбит один БПЛА. Информации о пострадавших не поступало, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Нахожусь на объекте, где работают службы экстренного реагирования», — написал господин Мельниченко в Telegram-канале. Что это за объект и каковы масштабы повреждений, он не уточнил.

В 6:11 мск губернатор сообщил об атаке БПЛА в Пензенской области. Он уточнял, что обломки сбитого дрона повредили линию электропередачи и упали на недостроенное здание. После 8:40 мск Росавиация объявила о снятии ограничений, ранее вводившихся для аэропорта Пензы.