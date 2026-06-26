Катаклизм усугубил кризис Венесуэлы

Число погибших после разрушительного землетрясения в Венесуэле выросло почти до 600 человек. Более 4 тыс. получили ранения, уточнили в Геологической службе США. В ведомстве предупредили, что жертвами катаклизма могли стать примерно 10 тыс. венесуэльцев. В стране действует чрезвычайное положение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maxwell Briceno / Reuters Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Спасатели и добровольцы ищут выживших под завалами разрушенных домов на севере страны, рассказал “Ъ FM” венесуэльский экономист Жилберто Карраскеро:

«Ситуация в Венесуэле была тяжелой еще до землетрясения. Гуманитарная обстановка ужасная, экономическая — кошмарная. Знаю, что в новостях показывают, как американцы пытаются помочь, в том числе снимая некоторые санкции. Но правда в том, что простые венесуэльцы пока ничего не почувствовали — экономика по-прежнему в глубоком кризисе. У нас и так массовая безработица, а теперь еще и это. Люди выглядят опустошенными, отчаявшимися, расстроенными. Сотни погибли, тысячи ранены. Сотни семей потеряли дома, высотки разрушены. В Каракасе разрушены клиники, дома престарелых.

Прошло всего 48 часов после землетрясения, мы пока не понимаем весь масштаб: сколько погибло, сколько еще под завалами».

В венесуэльском парламенте отметили, что масштабные разрушения стали следствием большого количества неустойчивых к землетрясениям зданий, построенных в середине XX века. Судя по всему, жертв гораздо больше, чем в официальных сводках, отметила в беседе с “Ъ FM” жительница Венесуэлы Анастасия Клепова:

«Обстановка психологически сильно усугубилась, потому что люди продолжают получать информацию о том, что их знакомые и близкие погибли. Мне кажется, каждый венесуэлец теперь знает такого человека. Официальные цифры, скорее всего, неверные — слишком много людей даже в ближайшем кругу потеряли кого-то. Не все собирают помощь, переживают. В соцсетях появляются видео, люди делают репосты, кто-то кого-то ищет. Весь день продолжались толчки, поэтому многие в Каракасе спали на улице или рядом с дверью».

После землетрясений магнитудой выше 7,0 пропавшими без вести числятся тысячи людей.

По данным американских властей, ущерб от стихийного бедствия может составить от 10 до 100 млрд долларов. Последняя оценка — верхняя граница номинального ВВП Венесуэлы. Ситуация осложняется неэффективным госуправлением и гиперинфляцией, говорит журналистка из Аргентины, специалист по странам Латинской Америки Екатерина Базанова:

«Пострадавший регион не связан с добычей нефти. Но вся экономика страны после ареста Николаса Мадуро функционирует так: деньги от продажи нефти уходят в Вашингтон, и только Вашингтон решает, сколько перевести Каракасу и на какие нужды. Поэтому экономисты отмечали, что деньги не доходят до людей. Повседневная жизнь обычных венесуэльцев не улучшилась. Инфраструктура, и так разрушенная, теперь пострадала от землетрясения. Есть десятки уничтоженных зданий. На восстановление нужны большие деньги, которых у правительства нет. Это будет иметь огромные последствия для жителей, ставших жертвами».

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон уже отправил спасателей, лекарства и гуманитарную помощь в Каракас. Венесуэле также пообещали помочь власти Китая. Владимир Путин выразил соболезнования.

Леонид Пастернак