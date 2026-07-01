ВТБ повышает ставки по накопительным счетам. Теперь максимальная доходность составит 13,5% годовых — для розничных клиентов, 13,6% годовых — для «привилегии» и 13,7% годовых — для Private Banking. Приветственные условия будут действовать в течение двух месяцев для клиентов, которые не открывали накопительный счет в ВТБ за последние полгода. Повышение ставки также произойдет по уже открытым накопительным счетам с действующим приветственным периодом. Проценты начисляются на минимальный остаток. В ВТБ можно открыть одновременно до 100 накопительных счетов с любым способом начисления процентов и к каждому из них поставить свою финансовую цель.

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