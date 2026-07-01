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Велимир Перасович покинул пост главного тренера баскетбольного УНИКСа

Казанский баскетбольный клуб УНИКС объявил об уходе главного тренера Велимира Перасовича. Хорватский специалист занимал пост с 2021 года.

Велимир Перасович

Велимир Перасович

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Велимир Перасович

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Новым главным тренером УНИКСа назначен 45-летний Милан Каракаш. Ранее хорват работал в штабе Велимира Перасовича в качестве ассистента.

Велимиру Перасовичу 61 год. Под его руководством УНИКС впервые в своей истории стал чемпионом Единой лиги ВТБ (2023), а также дважды завоевал серебряные (2024, 2026) и бронзовые (2022, 2025) медали турнира. В 2024 году казанский клуб выиграл регулярный чемпионат, а хорватский специалист был признан лучшим тренером сезона.

Ранее Велимир Перасович возглавлял ряд хорватских, испанских и турецких клубов. В качестве игрока он выступал на позиции защитника. В составе сборной Югославии баскетболист выиграл чемпионат мира (1990). Вместе с командой Хорватии взял серебро Олимпийских игр в Барселоне (1992).

Таисия Орлова

Составлено ИИ-Ассистентъ

Решение об уходе Велимира Перасовича из казанского УНИКСа последовало за тем, как ранее, 11 июля того же года, было объявлено об уходе главного тренера юниорской команды УНИКС-ДЮБЛ Оливера Поповича. Кроме того, 15 июля ассистент главного тренера Джордже Варагич также покинул клуб. Эти кадровые изменения произошли в течение нескольких дней.

Ранее, в прошлом году, УНИКС уже продлевал контракт с Велимиром Перасовичем по схеме «1+1». В то же время, в июне 2024 года, клуб покинул разыгрывающий Ненад Димитриевич, который перешел в итальянский клуб «Олимпия Милан», а американский центровой Джален Рейнольдс продлил контракт с УНИКСом.

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