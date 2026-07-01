В России впервые за несколько лет появится новый банк

В Едином государственном реестре юридических лиц 29 июня было зарегистрировано ООО «Банк “Элемент”». Информация о нем появилась на сайте ЕГРЮЛ и в реестре Банка России (ЦБ).

Уставный капитал организации составляет 3,6 млрд руб. Это позволяет банку претендовать на универсальную лицензию ЦБ. Сейчас для ее получения уставный капитал должен быть не менее 1 млрд руб., к 2030 году регулятор планирует поднять порог до 3 млрд руб.

Единственным учредителем банка указан Вадим Логофет — управляющий партнер консалтинговой компании Gardiner Resources. Ранее он занимал руководящие должности в UniCredit Bank, Swedbank и Sberbank CIB. Председатель правления — Ольга Юдакова, работавшая в Московском кредитном банке (МКБ).