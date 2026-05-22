ЦБ втрое повысит минимальные требования к капиталу банков до 2030 года

Центробанк (ЦБ) до 2030 года постепенно повысит минимальный размер капитала банков. У организаций с универсальной лицензией показатель вырастет до 3 млрд руб., с базовой — до 1 млрд руб., сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Госпожа Набиуллина отметила, что повышение начнется с 2028 года. Тогда планка для банков с универсальной лицензией вырастет до 1,5 млрд руб., с базовой — до 0,5 млрд руб.

«Мы собираемся повышать требование к минимальному размеру капитала... Но стараемся это делать постепенно, по графику, до 2030 года, в течение трех лет»,— уточнила Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России (цитата по «РИА Новости»).

В марте ЦБ сообщал о планах повысить требования к минимальному размеру капитала банков примерно на уровень инфляции, накопленной с 2018 года, когда были установлены действующие нормативы. Последний раз требования к капиталу кредитных организаций менялись в 2018 году. Для банков с базовой лицензией был установлен минимальный капитал в размере 300 млн руб., для банков с универсальной лицензией — 1 млрд руб.

