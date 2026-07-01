Состояние россиян с активами на Урале выросло на несколько миллиардов долларов

С начала года состояние российских миллиардеров выросло на $4,82 млрд, пишет «Ъ» со ссылкой на рейтинг Bloomberg Billionaires Index. Часть списка занимают бизнесмены, чьи активы расположены в регионах Уральского федерального округа (УрФО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко и Игорь Сечин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Леонид Михельсон, Геннадий Тимченко и Игорь Сечин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Так, состояние председателя правления ПАО «Новатек» Леонида Михельсона увеличилось на $1,8 млрд до $25,5 млрд. Состояние Геннадия Тимченко выросло на $1,15 млрд, до $15,4 млрд. Господин Тимченко владеет долями в российских компаниях, включая газовую компанию «Новатэк» и нефтехимическую компанию «Сибур». Состояние основателя УГМК Искандара Махмудова увеличилось на $719 млн, до $8,6 млрд. У Романа Абрамовича (владеет в том числе долями в российском сталелитейном гиганте «Евраз») состояние выросло на $60 млн, до $8,16 млрд.

Напротив, уменьшилось состояние основателя «Реновы» Виктора Вексельберга — на $129 млн, до $10,4 млрд.