«Камни далеко не всегда бывают чисто красными»

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Наступил июль, и самое время поговорить о камне рожденных в этом месяце. И это рубин. Как и всегда в этой уже традиционной рубрике, я пользуюсь классификацией Ассоциации ювелиров Америки, а не какими-нибудь астрологическими сайтами. О рубине мы говорили много. И это неудивительно, ведь речь об одном из самых дорогих драгоценных камней мира. Дороже лучших рубинов — только бриллианты редких цветов.

Сегодня давайте поговорим о другом интересном аспекте — о границе между рубином и почти красным сапфиром. Любому человеку, хоть немного разбирающемуся в геммологии, известно, что рубины и сапфиры вместе образуют группу корундов. При этом разделение на первый взгляд кажется очень простым: красный корунд называется рубином, а все остальные корунды — сапфирами. Но именно здесь начинается самое интересное. Потому что в природе существует немало пограничных камней. Например, корунды оттенков orangy red, reddish orange, pinkish red и других промежуточных цветов. Многие из них внешне могут быть очень близки к рубину. Более того, и сами рубины далеко не всегда бывают чисто красными. У лучших бирманских рубинов нередко присутствует легкий пурпурный оттенок, а некоторые рубины могут иметь и едва заметный оранжевый надцвет.

Согласно подходу GIA, ключевым фактором является не наличие дополнительных оттенков, а доминирующий цвет. Если основным цветом камня остается красный, а насыщенность соответствует диапазону, принятому для рубинов, камень будет сертифицирован как рубин. Даже если в его окраске присутствуют пурпурные, розоватые или слегка оранжеватые нюансы. Если же красный перестает быть доминирующим и начинает восприниматься лишь как вторичный оттенок по отношению к оранжевому, розовому или другому цвету, то камень уже получает сертификат сапфира с соответствующим описанием цвета. А вместе с названием меняется и стоимость. Потому что рынок на протяжении многих столетий готов платить высокую премию именно за право называть свой камень рубином.

Анна Минакова