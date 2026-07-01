Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sotheby's Фото: sotheby's

Дом Sotheby's в октябре 2026 года проведет серию аукционов, уже заявленную как «Собрание таинственного коллекционера». Имя собирателя не называется. Коллекция в общей сложности оценивается до $60 млн и включает более 900 работ — от античности до XX века. Sotheby's назвал собрание Magnum Opus («Великая работа»). В него вошли полотна Каналетто, Эдгара Дега, Макса Эрнста, Франческо Гварди, Жан-Оноре Фрагонара, Пабло Пикассо и Якоба ван Рейсдала.

Четыре продажи компактно пройдут в Нью-Йорке с 21 по 23 октября, а остальные — на различных аукционах дома в Нью-Йорке и Париже, охватывая около 25 категорий: от современного искусства до книг и рукописей, ювелирных изделий, гравюр, фотографий и дизайна. Топом станет мраморный торс римского императора периода Юлиев-Клавдиев (первая половина I века н.э.) — сокровище античного искусства, оцениваемое в $8-12 млн. По мнению экспертов, он изображает Августа, Тиберия или Клавдия.

Другие выдающиеся лоты: Каналетто за $6-8 млн, пастель Дега за $5-7 млн, Рейсдал за $2,5–3,5 млн, Пикассо за $1-2 млн, Гварди за $1-1,5 млн. Среди дизайнерских объектов — фрагмент ковра эпохи Сефевидов «Ваза» из юго-восточной Персии (начало XVII века) за $350-500 тыс.; ковер из Исфахана в Центральной Персии (середина XVII века) за $400-600 тыс.; садовый ковер из северо-западной Персии (XVII век) за $200-300 тыс.; керамическая плитка из Османской Турции (около 1580 года) за $120-180 тыс. Эти ковры эксперты считают лучшими в истории искусства.

Из мебели — парные маркизы из золоченого дерева эпохи Людовика XVI, приписываемые Жоржу Жакобу (около 1785 года), стоимостью $200-300 тыс. Предаукционная выставка прошла в Лондоне, а топ-лот — торс императора — находится в центре внимания в штаб-квартире аукционного дома на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке. Здесь же в октябре на четырех этажах из пяти пройдут сами торги.

Дмитрий Буткевич