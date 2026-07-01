Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rick Rycroft / AP Фото: Rick Rycroft / AP

Австралийская Qantas Airways в 2027 году планирует запустить самые длинные в истории беспосадочные рейсы. Около 20 часов в воздухе — и пассажиры доберутся из Сиднея в Лондон. Раньше такой перелет казался добровольным насилием над организмом, но теперь авиакомпания пытается превратить этот опыт в биохакерский.

За 10 лет подготовки к запуску сверхдальних рейсов инженеры работали не только над конструкцией самолета, но и с врачами, специалистами по сну, циркадным ритмам и питанию. Их цель простая: сделать так, чтобы пассажир прилетел не просто живым, а максимально бодрым. Reuters описывает один из главных инструментов — специально запрограммированное освещение. Холодный голубоватый свет нужен для сохранения бодрости, теплые оттенки заката — когда пассажир готовится ко сну, а мягкий искусственный рассвет — для пробуждения.

Скорректируют и время подачи еды: сразу после взлета тяжелые приемы пищи исключают, чтобы не мешать организму адаптироваться к новому часовому поясу. В салоне появится специальная Wellness Zone — пространство, где пассажиры смогут размяться и подвигаться во время полета. Изначально рассматривали даже велотренажеры, но от идеи отказались из-за слишком тяжелого инвентаря.

В компании рассчитывают, что пассажиры согласятся платить примерно на 20% больше по сравнению с перелетами с пересадкой. Конечно, полностью нейтрализовать последствия 20 часов в воздухе пока не получится. Но сама идея показательная: в борьбе за здоровье все чаще выигрывают не таблетки и добавки, а правильное сочетание света, сна, движения, питания и грамотно организованный день, даже если он проходит на высоте.

Анна Кулецкая