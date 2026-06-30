Бывшие станут «новыми»

Как стало известно “Ъ”, партия «Новые люди» намерена выдвинуть в Госдуму бывшего главу аппарата «Справедливой России» (СР) Анастасию Павлюченкову и экс-помощницу бывшего депутата Мосгордумы от «Яблока» Сергея Митрохина Марию Чуприну. Обе они, по словам собеседников “Ъ”, собираются баллотироваться по одномандатным округам в Москве, а компанию им может составить солист группы «Корни» Александр Бердников. Столичную группу партсписка «Новых», по данным одного из источников, вероятно, возглавит руководитель партийного комитета по работе с инфлюенсерами Мария Марьясова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Павлюченкова

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Анастасия Павлюченкова

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Бывшая глава центрального аппарата СР и экс-лидер партийной молодежки Анастасия Павлюченкова, по словам источника “Ъ”, поборется за мандат в Ленинградском округе столицы, который сейчас представляет многолетний депутат Госдумы от СР Галина Хованская. Госпожа Хованская ранее заявила «Ведомостям», что намерена баллотироваться в новый созыв, если позволит самочувствие.

Госпожа Павлюченкова планировала выдвинуться в Думу по этому округу от СР, сообщал ранее Daily Storm. В 2024-м она уже вела предвыборную кампанию в этом районе, будучи кандидатом в Мосгордуму от СР. Однако весной 2026-го, спустя полгода после назначения главой аппарата, Анастасия Павлюченкова неожиданно покинула партию. Собеседники “Ъ”, близкие к справороссам, тогда поясняли, что госпоже Павлюченковой нужно было «сделать выбор: следить за всей кампанией СР на выборах в Госдуму или сосредоточиться на собственном выдвижении». В конце мая «Ведомости» сообщали, что бывшая аппаратчица эсеров «сотрудничает с "Новыми людьми"».

Активистка «Яблока» Мария Чуприна была помощницей депутата Мосгордумы и экс-председателя партии Сергея Митрохина. По информации партийного сайта, она вела кампании господина Митрохина по выборам в Мосгордуму в 2019-м и в Госдуму в 2021 году. В 2022-м уже сама госпожа Чуприна баллотировалась от «Яблока» в муниципальный совет Таганского района. Об уходе из партии она публично не сообщала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Митрохин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Митрохин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным собеседников “Ъ”, на выборах в Госдуму «Новые люди» выдвинут бывшую «яблочницу» в Москве по Центральному округу №207. В текущем созыве его представляет общественник Олег Леонов, который избрался в Думу в качестве самовыдвиженца, но затем вошел во фракцию «Новых людей». По данным “Ъ”, по тому же округу от «Яблока» вновь будет баллотироваться и экс-руководитель госпожи Чуприной Сергей Митрохин. ЕР по этому округу выдвинула полного тезку нынешнего депутата, главу АО «Бизнес Ньюс Медиа» (владеет «Ведомостями») Олега Леонова.

Наконец, по одномандатному округу №208 в столичных Черемушках «Новые люди» намерены выдвинуть участника первой «Фабрики звезд», солиста группы «Корни» Александра Бердникова. Еще одна партийная «звезда», ведущая программы «Доброе утро» на «Первом канале» и волонтер Полина Цветкова, вероятно, войдет в одну из региональных групп. А их политический «куратор», председатель партийного комитета по работе с инфлюенсерами Мария Марьясова, скорее всего, возглавит региональную группу партсписка в Москве.

Григорий Лейба