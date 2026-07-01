США и Европа разошлись в Боснии

Представители США и Европы не смогли договориться, кто станет новым высоким представителем мирового сообщества в Боснии вместо подавшего в отставку Кристиана Шмидта, почти пять лет занимавшего пост, который сравнивают с позицией внешнего управляющего в этой республике. По настоянию США Кристиан Шмидт с 1 июля покидает свой пост, а обязанности внешнего управляющего будет исполнять его заместитель американец Луис Кришок. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кристиан Шмидт

Фото: Armin Durgut / AP Кристиан Шмидт

Фото: Armin Durgut / AP

Нового внешнего управляющего в Боснии должно было избрать 30 июня руководство Совета по проведению мира (PIC), которое контролирует выполнение Дейтонских соглашений, положивших в 1995 году конец войне в этой республике. В совет входят представители США, Канады, Японии, Великобритании, Германии, Франции, Италии, ЕС и России, а также Организации Исламская конференция в лице Турции. Однако в последние годы Россия в работе совета не участвует, поэтому решение по новому внешнему управляющему принимали главным образом представители Запада, собравшиеся в Сараево.

Необходимость подыскать преемника Кристоферу Шмидту возникла после того, как в середине мая тот неожиданно подал в отставку после почти пяти лет пребывания на посту высокого представителя мирового сообщества в Боснии.

Его мандат был отмечен двумя ключевыми моментами. С самого начала Шмидта не признало руководство Республики Сербской (РС), поскольку его назначение в 2021 году, в отличие от всех его предшественников, не подтвердил Совбез ООН. Из-за этого его легитимность ставили под сомнение и Россия с Китаем, выступающие за сокращение его полномочий и даже вообще за упразднение поста внешнего боснийского управляющего. Вторым ключевым моментом управления Кристиана Шмидта стало отстранение от власти многолетнего лидера РС Милорада Додика. Именно за невыполнение решений высокого представителя суд лишил президента РС его поста и на шесть лет отстранил от политики.

Хотя сам Кристиан Шмидт объяснил свою отставку «личными мотивами», многие в Боснии и за ее пределами считают, что этому способствовала нынешняя администрация США, которую не устраивали несговорчивость немецкого дипломата, а также его жесткий конфликт с руководством РС. В частности, региональные СМИ напоминают о нежелании Кристиана Шмидта поддержать лоббируемый США проект строительства газопровода из Хорватии через Боснию Southern Interconnection стоимостью $1 млрд и внести нужные для его реализации изменения в боснийское законодательство.

На месте преемника Кристиана Шмидта США хотели бы видеть 76-летнего итальянского дипломата Антонио Дзанарди Ланди, который был советником президента своей страны, а также послом Италии в России и Сербии.

Большинство же представителей Европы на встрече PIC 30 июня отстаивали кандидатуру 67-летнего француза Рене Троказа, который сейчас является специальным представителем французского правительства на Балканах.

Прийти к согласию США и Европе в Сараево не удалось. Представители США настояли, чтобы Кристиан Шмидт с 1 июля покинул свой пост, хотя ранее предполагалось, что он будет исполнять обязанности до назначения нового высокого представителя, а место внешнего управляющего Боснией временно займет заместитель Шмидта американец Луис Кришок. В распространенном поздно вечером 30 июня заявлении Совета по проведению мира говорится, что его члены «полны решимости достичь соглашения по кандидатуре нового высокого представителя в самое ближайшее время, чтобы он был назначен не позднее 14 июля 2026 года».

С учетом сохраняющихся между США и Европой серьезных разногласий по поводу того, кто должен стать новым внешним управляющим в Боснии, дипломатические источники в Сараево не исключают появления альтернативной кандидатуры. Согласно источникам, Германия предлагает назначить на этот пост датского дипломата Петера Соренсена, который сейчас является спецпредставителем ЕС на Балканах, а ранее работал в ооновской миссии UNMIK в Косово, представлял Евросоюз в Сербии, Северной Македонии и Боснии.

Ключевой вопрос при таком раскладе — согласятся ли с кандидатурой датчанина США. Ведь теперь, пока не будет достигнута договоренность по новому представителю мирового сообщества в Боснии, внешним управляющим там будет американец.

Геннадий Сысоев