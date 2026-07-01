Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Отбывший дисквалификацию за кокаин хоккеист Морозов покинул «Спартак»

Нападающий Иван Морозов по своей инициативе расторг контракт с московским хоккейным клубом «Спартак». Об этом сообщает портал «Чемпионат».

Иван Морозов (справа)

Иван Морозов (справа)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Иван Морозов (справа)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным источника, игрок хочет продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Права на форварда в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) будут закреплены за «Спартаком».

29 августа 2025 года Иван Морозов сдал допинг-пробу, в которой были обнаружены следы кокаина. 16 сентября перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против московского ЦСКА «Спартак» отстранил нападающего от игр и тренировок до «окончательного установления обстоятельств». В начале ноября стало известно, что Российское антидопинговое агентство сократило срок дисквалификации с четырех лет до одного месяца.

За «Спартак» Иван Морозов выступал с 2023 года. Ранее в КХЛ он представлял петербургский СКА и «Сочи». Всего в лиге форвард провел 299 матчей, в которых набрал 200 (76 шайб+124 передачи) очков.

Таисия Орлова

Составлено ИИ-Ассистентъ

Случай с Иваном Морозовым является не единственным допинговым скандалом в хоккейном сообществе, связанным с кокаином. Так, в августе 2019 года хоккеист Евгений Кузнецов был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея на четыре года после положительной допинг-пробы на кокаин. Также он участвовал в программе помощи игрокам НХЛ, страдающим зависимостями.

В целом, допинговые скандалы являются актуальной проблемой в хоккее. Например, в августе 2025 года Международная федерация хоккея дисквалифицировала на четыре года генерального директора ХК «Сочи» Игоря Григоренко за нарушение антидопинговых правил, выявленное еще в 2015 году. В сентябре 2025 года нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев был дисквалифицирован на полгода за обнаруженный в его допинг-пробе псевдоэфедрин.

Ситуация с расторжением контракта по инициативе игрока не является уникальной для КХЛ. Например, в апреле 2026 года словацкий форвард Адам Ружичка пытался оспорить расторжение контракта с ХК «Спартак» в дисциплинарном комитете КХЛ. При этом КХЛ присвоила хоккеисту статус «закрепленные права», означающий, что права на игрока сохраняются за клубом. Это означает, что если Морозов вернется в КХЛ, его права будут принадлежать «Спартаку».

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд