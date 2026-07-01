Отбывший дисквалификацию за кокаин хоккеист Морозов покинул «Спартак»

Нападающий Иван Морозов по своей инициативе расторг контракт с московским хоккейным клубом «Спартак». Об этом сообщает портал «Чемпионат».

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Иван Морозов (справа)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным источника, игрок хочет продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Права на форварда в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) будут закреплены за «Спартаком».

29 августа 2025 года Иван Морозов сдал допинг-пробу, в которой были обнаружены следы кокаина. 16 сентября перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против московского ЦСКА «Спартак» отстранил нападающего от игр и тренировок до «окончательного установления обстоятельств». В начале ноября стало известно, что Российское антидопинговое агентство сократило срок дисквалификации с четырех лет до одного месяца.

За «Спартак» Иван Морозов выступал с 2023 года. Ранее в КХЛ он представлял петербургский СКА и «Сочи». Всего в лиге форвард провел 299 матчей, в которых набрал 200 (76 шайб+124 передачи) очков.

Таисия Орлова