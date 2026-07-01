«Яндекс Такси» запросил у регионов и АЗС увеличение лимитов на топливо

Составлено ИИ-Ассистентъ

Проблема дефицита водителей в такси, о которой упоминает «Яндекс Такси» в контексте ситуации с АЗС, имеет более широкий характер и не связана напрямую только с нехваткой топлива. Сервис «Яндекс Такси» ожидает дефицит до 130 тысяч водителей к концу 2024 года, хотя общероссийское движение «Форум Такси» считает, что в стране насчитывается около 2 миллионов водителей такси, из которых легализовано лишь 20%. Участники рынка связывают отток водителей с ужесточением миграционной политики, регулированием деятельности такси и переходом водителей в другие сферы, такие как доставка, где меньше требований и сопоставимый заработок.

Повышение стоимости услуг такси в России также обусловлено ростом цен на автомобили, запчасти и обслуживание, а также новым законом о такси, который вступил в силу 1 сентября 2023 года и ужесточил требования к водителям (например, обязательное наличие спецполиса ОСАГО и прохождение аттестации). По оценкам, в некоторых регионах цены на такси за неполный год увеличились на 44%, при среднем росте по стране на 5%.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала доминирующее положение «Яндекс Такси» на рынке, но не может детально проверять компанию из-за моратория на проверки IT-компаний, действующего до конца 2024 года. ФАС отмечает, что «Яндекс Такси» не в полной мере раскрывает алгоритм ценообразования и не снизило комиссии для перевозчиков до конкурентного уровня, как требовало ведомство.

В условиях ажиотажного спроса и лимитов на заправках, водители сталкиваются с проблемами, однако водители могут использовать чаты и боты для поиска работающих АЗС. Лимиты на отпуск топлива приводят к тому, что водители проводят больше времени на заправках и испытывают недовольство со стороны клиентов, что усугубляется негативными настроениями в регионах.