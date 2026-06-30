Полупустые шашечки

В ряде регионов из-за топливного кризиса усилился дефицит такси. Рост цен на заправках приводит к снижению рентабельности легковых пассажирских перевозок, поэтому многие водители стали реже выходить на линию. Сложившаяся ситуация уже привела к росту цен на такси и дисбалансу спроса и предложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Водители такси стали реже выходить на линию из-за топливного кризиса, рассказали “Ъ” участники рынка. По оценке гендиректора таксопарка F1rst (в парке более 2 тыс. машин) Дмитрия Назарова, отток водителей из отрасли ускорился на 20%. По оценке гендиректора таксопарка 369 (владеет 2,5 тыс. авто) Михаила Манхаева, отток водителей в последнее время составил 5–10%.

Водители стали реже выходить на линию, стараются не брать дальние маршруты и заказы в центр города, так как высок риск остаться без топлива, подтверждает член правления Национальной ассоциации таксопарков Сергей Привалов.

В сервисе заказа такси «Максим» также говорят, что в ряде регионов активных водителей на линии становится меньше. В «Яндекс Такси», являющемся крупнейшим в России агрегатором в сегменте легковых пассажирских перевозок, от комментариев отказались.

Перебои с топливом начались в России в конце мая. Сейчас в Краснодаре, к примеру, около половины АЗС временно не работают, а в Крыму свободная продажа частным лицам приостановлена. В Иркутской области 28 июня власти ввели режим повышенной готовности из-за дефицита топлива. В ряде регионов, например Дагестане, Белгородской, Калининградской, Липецкой и Саратовской областях, Красноярском крае, введены ограничения по объему продажи топлива в одну машину.

Отток водителей заметен и по динамике трат россиян на такси.

По подсчетам сервиса «Сбер Индекс», на неделе с 22 по 28 июня траты россиян на такси, каршеринг и аренду автомобилей снизились на 3% при общем росте трат на все категории товаров и услуг на 7,9%.

Топливный дефицит сильнее всего отражается именно на рынке такси, отмечает руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Олег Амосов. В отличие от общественного транспорта, который централизованно обеспечивается топливом, водители такси заправляются самостоятельно и зависят от ситуации на АЗС, напоминает он.

В местах, где ограничения носят точечный характер, заметного негативного влияния на выполнение заказов не фиксируется, тогда как при более выраженном дефиците усиливаются очереди на АЗС и увеличиваются временные издержки водителей, что приводит к частичному снижению числа активных выходов на линию и падению эффективности выполнения заказов, поясняет руководитель Объединения самозанятых России Иван Литвинов.

Водители тратят больше времени на поиск подходящей АЗС и заправку, при этом могут выполнить меньше заказов, чем раньше, подтверждают в сервисе «Максим». Дмитрий Назаров говорит, что таксопарки рекомендуют водителям заправлять автомобили ночью или рано утром, когда очередей на АЗС нет.

Рост топливных затрат уже оказывает давление на рентабельность перевозчиков, отмечает Иван Литвинов.

При этом средний уровень цен на поездки пока не изменился, что дополнительно усугубляет восприятие ситуации водителями, поскольку их расходы растут, а доходы остаются прежними, соглашается Сергей Привалов. В мае средняя стоимость поездки на такси в целом по России составляла 49,52 руб. за 1 км в пути, что на 5,2% больше год к году, следует из данных Росстата.

В Москве показатель увеличился на 8,5%, до 79,08 руб., в Петербурге — на 4,7%, до 60,65 руб. По подсчетам сервиса T-Pay (входит в Т-Банк), с 25 мая по 21 июня средняя стоимость поездки на такси по всей России выросла на 8% год к году, до 462 руб. Низкая динамика цен связана с тем, что тарифную политику определяют агрегаторы, а не водители, напоминает Олег Амосов. Как правило, у них динамическое ценообразование, которое зависит от спроса и предложения.

Если ограничения на рынке топлива сохранятся, рентабельность легковых пассажирских перевозок продолжит снижаться, а часть водителей станет еще осторожнее выходить на линию и брать дальние заказы, ожидает Олег Амосов. Сергей Привалов также прогнозирует дальнейшее сокращение числа водителей, поскольку адаптироваться к текущим условиям удается далеко не всем.

Дарья Андрианова