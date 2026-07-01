Прилепин сообщил об окончании военного контракта у его сына

Захар Прилепин заявил, что контракт его старшего сына Игната с добровольческим корпусом истекает 2 июля. О том, что сын писателя отправился штурмовиком в зону СВО, стало известно в апреле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Захар Прилепин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Захар Прилепин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По словам писателя, его сын заключал полугодовой контракт, но прослужил больше восьми месяцев. Это произошло «в силу определенных причин», в том числе из-за организационных вопросов, утверждает он.

«Завтра последний день контракта с Добровольческим корпусом у моего сына»,— рассказал Захар Прилепин на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

Игнат Прилепин участвовал в боевых действиях в составе штурмового отряда диверсионно-разведывательного подразделения «Родня». Оно было создано Захаром Прилепиным в 2023 году и входит в состав интербригады «Пятнашка» добровольческого корпуса.

Сам Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону СВО в январе 2023 года. В мае того же года на писателя было совершено покушение — под автомобилем взорвалась бомба, он получил тяжелые ранения ног и минно-взрывную травму. В октябре 2025 года господин Прилепин подписал новый контракт до конца мая.