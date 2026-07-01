Прилепин сообщил об окончании военного контракта у его сына
Захар Прилепин заявил, что контракт его старшего сына Игната с добровольческим корпусом истекает 2 июля. О том, что сын писателя отправился штурмовиком в зону СВО, стало известно в апреле.
Захар Прилепин
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
По словам писателя, его сын заключал полугодовой контракт, но прослужил больше восьми месяцев. Это произошло «в силу определенных причин», в том числе из-за организационных вопросов, утверждает он.
«Завтра последний день контракта с Добровольческим корпусом у моего сына»,— рассказал Захар Прилепин на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).
Игнат Прилепин участвовал в боевых действиях в составе штурмового отряда диверсионно-разведывательного подразделения «Родня». Оно было создано Захаром Прилепиным в 2023 году и входит в состав интербригады «Пятнашка» добровольческого корпуса.
Сам Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону СВО в январе 2023 года. В мае того же года на писателя было совершено покушение — под автомобилем взорвалась бомба, он получил тяжелые ранения ног и минно-взрывную травму. В октябре 2025 года господин Прилепин подписал новый контракт до конца мая.
Сам Захар Прилепин неоднократно участвовал в боевых действиях: с 2015 по 2018 год он был советником главы ДНР Александра Захарченко и участвовал в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне ДНР. В начале 2023 года он подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону СВО. В октябре 2025 года Захар Прилепин подписал новый контракт с Добровольческим корпусом и вернулся в зону проведения СВО после того, как в мае 2023 года на него было совершено покушение и он получил тяжелые ранения.
Захар Прилепин также является сопредседателем партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), хотя и заявлял, что не намерен глубоко заниматься политикой в немирное время, будучи военнослужащим. Он активно выступает за ротацию военнослужащих, которые давно находятся на фронте.