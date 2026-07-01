«Кристалл» не выплатит дивиденды за 2025 год

Акционеры ПАО «Алкогольная группа Кристалл» (АГК) утвердили невыплату дивидендов за 2025 год. Информация размещена на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Часть добавочного капитала в размере 2,8 млрд руб. решено направить на погашение убытка. «Дивиденды по акциям общества не объявлять и не выплачивать»,— указано в сообщении.

Последний раз компания выплачивала дивиденды за 2024 год в размере 0,05 руб. за бумагу. В 2024 году АГК провела IPO, при котором смогла привлечь свыше 1 млрд руб.: размещение акций прошло по верхней границе диапазона (9,5 руб. за акцию).

«Алкогольная группа Кристалл» — бенефициар калужского ликеро-водочного завода «Кристалл». Предприятие входит в топ-10 крупнейших производителей крепкого алкоголя в России и поставляет продукцию в 61 регион. Завод производит водку «Чарочка», Bionica и «Воронецкая», а также планирует получить права на производство водки Trump в России.