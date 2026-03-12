Калужский «Кристалл» намерен получить права на водку Trump в России

Калужский ликероводочный завод «Кристалл» (входит в ПАО «Алкогольная группа “Кристалл”») подал иск в Суд по интеллектуальным правам с требованием досрочно прекратить охрану товарного знака Trump для алкоголя. Это следует из сообщения компании, с которым ознакомился «Ъ». Ответчик по делу — американская DTTM Operations, связанная со структурами президента Дональда Трампа.

«Кристалл» планирует выпускать под брендом Trump пиво и безалкогольные напитки. В декабре 2025 года компания направила заявку на регистрацию товарного знака по соответствующим классам. Для этого уже разработаны рецептуры водки и джина, готовы и технологические мощности. Кроме того, «Кристалл» рассматривает сотрудничество с DTTM Operations вне зависимости от итога разбирательства в суде. Речь идет в том числе о выпуске продукции по лицензии.

По данным «Кристалла», DTTM Operations владеет брендом Trump в России с 2017 года. С конца 2008 года правообладателем указан сам господин Трамп. При этом в российской компании считают, что все это время товарный знак в РФ для выпуска алкогольной продукции фактически не использовался. «Столь яркий бренд не должен пропадать даром»,— подчеркнул владелец «Кристалла» Павел Победкин.

Водка Trump в основном продается в США, а за пределами страны не так популярна. Бренд, созданный в 2005 году, продвигала алкогольная дистрибуторская компания Drinks Americas в сотрудничестве с Дональдом Трампом. Производство остановили в 2011 году из-за трудностей с продажами. Однако в конце 2025-го сын президента США Эрик Трамп возродил бренд. Бутылка Trump Vodka объемом 0,7 л в Штатах стоит $47,45.

Подробности — в материале «Ъ» «Президента разольют по бутылкам».