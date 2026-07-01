Российские гребцы-юниоры пропустят ЧМ в Польше из-за проблем с визами
Российские спортсмены не выступят на юниорском и молодежном чемпионате мира по гребному слалому в Кракове из-за проблем с получением виз. Об этом «РИА Новости» рассказал главный тренер сборной Максим Образцов.
«В Польше уже давно законодательно прописано, что они не выдают визы российским гражданам. Мы понимали эту ситуацию и пытались сделать въездные визы через третьи страны, запросив, например, приглашения у венгров, словенцев, немцев. Но они не дали нам такие приглашения, документы предполагали только въезд в их страну»,— приводит агентство слова господина Образцова.
Он также подчеркнул, что эта ситуация «носит единичный характер». «Недавно мы спокойно съездили в Германию. С немцами у нас таких проблем не возникло»,— сказал тренер.
Международная федерация каноэ допускает спортсменов из России и Белоруссии к участию в турнирах под своей эгидой только в нейтральном статусе.
Проблемы с получением виз для российских спортсменов со стороны Польши не являются единичным случаем. Ранее польские власти отказали в выдаче виз российским пловцам для участия в чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, несмотря на допуск от World Aquatics, что привело к недовольству со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и Министерства спорта РФ. Впоследствии Польша лишилась права проведения юниорского чемпионата Европы по тяжелой атлетике.
Ситуация с отказами в выдаче виз российским спортсменам также наблюдалась в Литве, где российские гребцы до 19 лет пропустили юниорское первенство мира по академической гребле в 2025 году. В 2024 году российские слаломисты также не смогли выступить на первом этапе Кубка мира в Словакии из-за запрета местных властей. Отказы в выдаче виз для российских спортсменов стали причиной того, что World Aquatics призвала устранить политические ограничения.