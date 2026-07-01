Российские гребцы-юниоры пропустят ЧМ в Польше из-за проблем с визами

Российские спортсмены не выступят на юниорском и молодежном чемпионате мира по гребному слалому в Кракове из-за проблем с получением виз. Об этом «РИА Новости» рассказал главный тренер сборной Максим Образцов.

«В Польше уже давно законодательно прописано, что они не выдают визы российским гражданам. Мы понимали эту ситуацию и пытались сделать въездные визы через третьи страны, запросив, например, приглашения у венгров, словенцев, немцев. Но они не дали нам такие приглашения, документы предполагали только въезд в их страну»,— приводит агентство слова господина Образцова.

Он также подчеркнул, что эта ситуация «носит единичный характер». «Недавно мы спокойно съездили в Германию. С немцами у нас таких проблем не возникло»,— сказал тренер.

Международная федерация каноэ допускает спортсменов из России и Белоруссии к участию в турнирах под своей эгидой только в нейтральном статусе.

Таисия Орлова