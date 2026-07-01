Программа исчерпала метры

Чтобы получить семейный ипотеку в Москве нужно зарабатывать минимум 350 тыс. руб. в месяц. Такие цифры озвучивают опрошенные “Ъ FM” брокеры. Банки ужесточают условия для заемщиков, а денег по льготной программе часто не хватает на саму квартиру. Какие варианты выбирают покупатели? И сколько сейчас стоят московские новостройки?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

У москвичей осталось три месяца, чтобы успеть купить квартиру по льготной ипотеке под 6% годовых, независимо от количества детей. Минфин отложил новые правила до октября. Якобы, чтобы поддержать застройщиков, а не заемщиков, замечают собеседники “Ъ FM”. Объемы продаж новостроек Москвы достигли шестилетнего антирекорда. И по итогам первого полугодия могут снизиться на 30%, говорит директор по аналитике и исследованиям рынка компании Ricci Олеся Дзюба. Собеседница “Ъ FM” добавляет, что цены, казалось, должны пойти вниз, но это не так:

«На котловане уже практически нечего покупать: инвестиционный спрос сжимается, а выбор для обычного покупателя тоже сокращается. Не выводя новые проекты, девелоперы таким образом балансируют рынок и поддерживают рост цен. Если раньше цены росли примерно на 20% в год, то в этом году рост, вероятно, замедлится до 10%. Это связано с общим охлаждением рынка».

Средняя стоимость квадратного метра в массовом сегменте Москвы приближается уже к 500 тыс. руб. За 12 млн руб. — это лимит по семейной ипотеке — в столице нечего купить, утверждает директор направления новостроек компании «Инком-Недвижимость» Валерий Кочетков:

«Сейчас в границах Старой Москвы квартиру дешевле 18 млн руб. найти уже сложно. Доступного жилья комфорт-класса становится все меньше: почти все новые проекты выходят уже в сегментах бизнес и бизнес-плюс. Поэтому цены вниз практически не идут. При этом спрос постепенно растет. Ключевая ставка планомерно снижается, на рынок возвращаются покупатели, которые ждали более доступную рыночную ипотеку и не подпадали под льготные программы. Кроме того, заметен и постепенный переток средств с депозитов в недвижимость».

Заемщики пытались успеть взять льготный кредит до 1 июля, когда планировали поменять правила, их в итоге отложили до осени. Но количество сделок на рынке столичного жилья за последние пару месяцев выросло на 10-15%, отмечает ипотечный брокер Дмитрий Ракута:

«При минимальном первоначальном взносе 20% — около 3 млн руб. — и бюджете до 15 млн руб. заемщики сегодня могут рассчитывать в основном на студию или однокомнатную квартиру в Новой Москве. Если речь идет о проекте в границах МКАД, то ждать ввода жилья зачастую приходится 3–4 года. Поэтому многие участники программы покупают недвижимость скорее как инвестицию — для детей или последующей сдачи в аренду. При этом изменения в условиях господдержки давно назрели.

Вероятно, семейная ипотека постепенно станет менее массовым продуктом, а по мере снижения ключевой ставки более привлекательным для покупателей будет становиться вторичное жилье».

Ну а пока, чтобы купить просторную квартиру по семейной ипотеке, москвичам приходится брать еще один кредит, говорит директор агентства «БЕСТ-Недвижимость» Шамиль Кочекаев:

«По льготной ипотеке можно получить до 12 млн руб., а недостающую сумму придется брать уже по рыночной ставке — сейчас она начинается примерно от 16,9%. Поэтому те, кто рассчитывает на более качественное и дорогое жилье, вынуждены комбинировать льготный и рыночный кредиты. Возможно, к концу года ситуация станет более благоприятной: если ключевая ставка продолжит снижаться, добирать необходимую сумму можно будет уже на более выгодных условиях».

Но денег придется добирать больше. С октября максимальный лимит по семейной ипотеке в Москве могут увеличить до 15-18 млн руб. в зависимости от количества детей. А, значит, и зарабатывать нужно будет в районе 500 тыс. руб., чтобы банк одобрил кредит. А чем меньше детей, тем выше будет ставка. По словам замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, семейная ипотека «будет направлена на стимулирование рождаемости». В частности, обсуждается дифференцированная шкала: 10% — для семей с одним ребенком, 6% — с двумя и 4% — для многодетных.

Аэлита Курмукова