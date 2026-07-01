Овечкин стал свободным агентом после окончания контракта с «Вашингтоном»

Контракт российского нападающего Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталс» истек. Форвард впервые за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стал свободным агентом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Овечкин

Фото: Sue Ogrocki / AP Александр Овечкин

Фото: Sue Ogrocki / AP

В 2021 году стороны заключили пятилетнее соглашение, по которому хоккеист зарабатывал $9,5 млн за сезон. Ранее генеральный менеджер «Кэпиталс» Крис Патрик заявил, что в ближайшее время клуб проведет с россиянином переговоры о новом контракте. После заключительного матча в сезоне нападающий выразил надежду, что «эта игра не была для него последней».

Завершившийся сезон стал для 40-летнего Александра Овечкина 21-м в НХЛ. На протяжении всей карьеры в лиге он выступал за «Вашингтон», в составе которого выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. Россиянин является рекордсменом НХЛ по числу шайб в регулярных чемпионатах — 929. 6 апреля 2025 года он превзошел достижение канадского нападающего Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

В 2017 году Александр Овечкин был включен в список 100 величайших игроков НХЛ. Вместе со сборной России нападающий трижды становился чемпионом мира (2008, 2012, 2014).

Таисия Орлова