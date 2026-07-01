Зарубежные СМИ: Почему Дональда Трампа обвинили в использовании служебного положения?

Дональд Трамп заработал почти $1,5 млрд на криптовалютах. Общий же доход президента США за 2025-й превысил $2,2 млрд, следует из его декларации. Это примерно в 3,5 раза больше, чем годом ранее. В отчете на 927 страниц также указаны сделки на фондовом рынке, прибыль от гольф-клубов Трампа и дорогостоящие подарки. Например, 10 билетов на финал чемпионата мира по футболу от главы FIFA Джанни Инфантино общей стоимостью $15 тыс. СМИ обвиняют главу Белого дома в использовании служебного положения. Но в администрации президента это отрицают. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aaron Schwartz / Reuters Фото: Aaron Schwartz / Reuters

Телеканал CNBC изучил декларацию Трампа о доходах и выяснил, что в прошлом году глава Белого дома больше всего заработал на сделках с криптовалютами. Так, например, он получил $515 млн от продажи токенов World Liberty Financial. Соучредители компании — Дональд Трамп и его сыновья. Среди других криптовалютных доходов — выручка от мемкойна TRUMP — $635 млн, и сделки с акциями компании Stablecoin HOLD — около $200 млн.

После возвращения в Белый дом Трамп последовательно продвигал инициативы по регулированию крипторынка. Он ввел федеральные правила для стейблкойнов, и в целом ослабил государственный контроль за отраслью. Таким образом, налицо нарушение конфликта интересов, отмечает Reuters. Агентство обратилось в администрацию президента за разъяснениями. Там ответили, что все действия Трампа направлены на борьбу за интересы американского народа. А благодаря его указам США стали «криптостолицей мира». Более того, глава Белого дома и вице-президент, в отличие от других госслужащих, имеют право не соблюдать закон о конфликте интересов.

Кроме того, Трамп стал больше зарабатывать на своих гольф-клубах во Флориде — Дорал и Мар-а-Лаго — пишет The Washington Post. В 2025-м активы принесли ему почти $200 млн против $165 млн в 2024-м. Также газета перечисляет подарки главы Белого дома. Помимо 10 билетов на финал чемпионата мира, в перечень вошли эксклюзивные приглашения на Супербоул, UFC и прочие спортивные события. В списке фигурирует и статуэтка Трампа с поднятым кулаком после покушения в Пенсильвании. Ее цена в декларации — $250 тыс.

Примерно две трети отчета занимает описание сделок президента на фондовом рынке, отмечает Bloomberg. Речь идет, например, об инвестициях в акции Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, а также вложениях в золотые сделки. Каждая трансакция — от $500 тыс. до нескольких десятков миллионов долларов. В общей сложности агентство оценивает состояние Трампа в $7,5 млрд. Таким образом, его можно считать самым богатым президентом в истории США.