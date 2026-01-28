Французский Сенат похоронил закон о медицинской эвтаназии

Французский Сенат заблокировал одну из самых обсуждаемых социальных реформ последних лет. Верхняя палата парламента выступила против создания любого механизма «помощи в умирании», включая ассистированный суицид и эвтаназию. В результате законопроект, уже существенно ослабленный в ходе обсуждений, был отклонен.

После нескольких дней споров сенаторы окончательно отказались рассматривать даже компромиссные формулировки, связанные с правом неизлечимо больных людей на добровольный уход из жизни при строгом медицинском и юридическом контроле.

Сегодня, 28 января, Сенат официально отклонил законопроект и направил его обратно в Национальную ассамблею. Нижняя палата парламента вернется к рассмотрению этой масштабной реформы с 16 февраля во втором чтении. Депутаты будут работать с той версией документа, которую они сами приняли весной 2025 года, где предусматривалось создание четко регламентированного механизма помощи при уходе из жизни.

В дальнейшем между палатами парламента должна быть создана согласительная комиссия, призванная выработать компромиссный текст. Однако, согласно Конституции Франции, последнее слово в любом случае остается за Национальной ассамблеей. Это означает, что, несмотря на сопротивление Сената, сторонники реформы сохраняют шансы на ее принятие, а дискуссия о праве на достойную смерть во Франции далека от завершения.

Алексей Тарханов, Париж