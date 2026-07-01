Курс биткоина опускался до минимума более чем за 1,5 года

На азиатских торгах 1 июля курс биткоина терял 1,5% к закрытию предыдущего дня и составлял $57,742 тыс. Последний раз курс криптовалюты опускался ниже $58 тыс. 17 сентября 2024 года, пишет Bloomberg.

По состоянию на 11:12 мск биткоин скорректировался и торгуется на уровне $58,7 тыс. (-1%). Одновременно с биткоином на 0,54% — до $1,575 тыс. дешевела вторая по величине криптовалюта в мире — эфир. Основными факторами влияния на курс цифровых валют Bloomberg называет опасения дальнейших решений по ставке ФРС и укрепление доллара США.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «У цифры убавилось долларов».