СДЭК спустя два месяца сменил гендиректора

Новым гендиректором СДЭК назначен Павел Кузнецов. Он вступил в должность с 1 июля, рассказали ТАСС в пресс-службе оператора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В предыдущий раз СДЭК сообщал о назначении гендиректора в апреле — тогда пост занял Артем Ткачев. Он займется развитием собственных проектов в логистическом бизнесе, уточнили в компании.

Павел Кузнецов занимал руководящие должности в телекоммуникационном и ИТ-секторах. В частности, возглавлял системного интегратора «Ситроникс», руководил ПАО «Московская городская телефонная сеть» (МГТС) и бизнесом МТС в Московском регионе.

СДЭК — крупнейший в России логистический оператор, основан в 2000 году. Компания специализируется на экспресс-доставке посылок, грузов и документов для физлиц и бизнеса.