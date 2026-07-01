СДЭК спустя два месяца сменил гендиректора
Новым гендиректором СДЭК назначен Павел Кузнецов. Он вступил в должность с 1 июля, рассказали ТАСС в пресс-службе оператора.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
В предыдущий раз СДЭК сообщал о назначении гендиректора в апреле — тогда пост занял Артем Ткачев. Он займется развитием собственных проектов в логистическом бизнесе, уточнили в компании.
Павел Кузнецов занимал руководящие должности в телекоммуникационном и ИТ-секторах. В частности, возглавлял системного интегратора «Ситроникс», руководил ПАО «Московская городская телефонная сеть» (МГТС) и бизнесом МТС в Московском регионе.
СДЭК — крупнейший в России логистический оператор, основан в 2000 году. Компания специализируется на экспресс-доставке посылок, грузов и документов для физлиц и бизнеса.
Смена генерального директора в СДЭК произошла на фоне недавних заметных событий в компании. Так, в мае 2024 года СДЭК столкнулся с масштабной кибератакой, парализовавшей его деятельность, а годом ранее — с техническим сбоем, который привел к невозможности получения и отправки посылок. Эти инциденты повлекли за собой репутационные потери и, возможно, повлияли на потребность в усилении менеджмента.
За последний год в компании уже несколько раз сменялось руководство. Так, в июле 2024 года сооснователь СДЭК Вячеслав Пиксаев стал гендиректором, сменив на этом посту Леонида Гольдорта, который вместе с ним основал компанию в 2000 году и продал свою контрольную долю в 55,44% АО «Кластер капитал». При этом Вячеслав Пиксаев еще в апреле 2026 года был сменён на посту гендиректора Артемом Ткачёвым. В ноябре 2023 года основатель компании Леонид Гольдорт, который эмигрировал в Израиль, искал покупателя на свою долю, к сделке проявляли интерес несколько крупных российских игроков, включая Совкомбанк, «Тинькофф» и АФК «Систему».