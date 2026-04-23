Артем Ткачев назначен гендиректором СДЭКа

Должность гендиректора СДЭКа занял Артем Ткачев — прежний замглавы логистического оператора. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Фото: СДЭК

Артем Ткачев сменил сооснователя компании Вячеслава Пиксаева, который возглавлял СДЭК с июля 2024 года. «Вместе с партнерами мы будем и дальше последовательно развивать СДЭК как цифровую платформу»,— приводит слова господина Ткачева пресс-служба оператора.

Артем Ткачев пришел в компанию на пост финансового директора в сентябре 2024 года. Как уточнили в компании, под руководством господина Ткачева на должности финдиректора СДЭК продемонстрировала устойчивые финансовые результаты. По итогам 2025 года выручка оператора выросла на 14%, до 47,8 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась на 113%.

СДЭК — крупнейший в России логистический оператор, основан в 2000 году. Компания специализируется на экспресс-доставке посылок, грузов и документов для физлиц и бизнеса.