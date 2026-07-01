Япония в пять раз повысила визовые сборы
В Японии вступают в силу новые тарифы на визы для иностранных туристов, которые анонсировало японское правительство. Сбор за однократную визу вырастет с 3 тыс. до 15 тыс. иен (около $93), а за многократную — с 6 тыс. до 30 тыс. иен.
Это первое повышение тарифов с 1978 года, вызванное рекордной инфляцией и резкими колебаниями курса иены, которая в последние месяцы обновила многолетние минимумы.
Некоторые наблюдатели связывают повышение визовых сборов с наплывом туристов — Япония в 2024 и 2025 году установила исторические рекорды по турпотоку (36,8 млн и 42,6 млн соответственно). Однако большинство экспертов считают эту меру вынужденной, необходимой для покрытия, в первую очередь, административных расходов. Японские власти выражают уверенность, что даже с учетом удорожания виз страна не потеряет привлекательности для гостей.
Россиян визовые нововведения пока не коснутся — для граждан РФ оформление японской визы осуществляется бесплатно.
Решение правительства Японии поднять визовые сборы до уровней, сопоставимых с другими странами G7, отражает стремление привести расходы в соответствие с международными стандартами. Интересно, что предыдущее повышение тарифов произошло в 1978 году, а за прошедшие годы Япония значительно увеличила налоги для граждан, чтобы решить внутренние экономические вопросы, включая рост инфляции и обесценивание иены. Иероглифом 2023 года в Японии даже были выбраны «налоги», что подчеркивает значимость этой темы для общества.
Повышение визовых сборов происходит на фоне ужесточения визовых процедур для россиян. Например, с февраля 2026 года Японский визовый центр в Москве ужесточил проверку документов, требуя дополнительные справки и увеличивая сроки рассмотрения заявок. В некоторых случаях для подтверждения финансовой состоятельности туристы даже должны предоставлять видеозаписи с открытым аккаунтом иностранного банка. Несмотря на это, Япония остается привлекательным направлением: в августе 2025 года турпоток россиян вырос на 90% по сравнению с прошлым годом, достигнув рекордных 13 тысяч человек за месяц.