Япония в пять раз повысила визовые сборы

В Японии вступают в силу новые тарифы на визы для иностранных туристов, которые анонсировало японское правительство. Сбор за однократную визу вырастет с 3 тыс. до 15 тыс. иен (около $93), а за многократную — с 6 тыс. до 30 тыс. иен.

Это первое повышение тарифов с 1978 года, вызванное рекордной инфляцией и резкими колебаниями курса иены, которая в последние месяцы обновила многолетние минимумы.

Некоторые наблюдатели связывают повышение визовых сборов с наплывом туристов — Япония в 2024 и 2025 году установила исторические рекорды по турпотоку (36,8 млн и 42,6 млн соответственно). Однако большинство экспертов считают эту меру вынужденной, необходимой для покрытия, в первую очередь, административных расходов. Японские власти выражают уверенность, что даже с учетом удорожания виз страна не потеряет привлекательности для гостей.

Россиян визовые нововведения пока не коснутся — для граждан РФ оформление японской визы осуществляется бесплатно.

Екатерина Наумова