АТОР: пятикратное удорожание виз Японии не затронет россиян
Решение властей Японии пересмотреть стоимость въездных виз не коснется граждан РФ. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.
В пятницу правительство Японии приняло решение впервые с 1978 года пересмотреть визовые тарифы. С 1 июля однократная виза подорожает с 3 000 до 15 000 иен (около $90 по текущему курсу), а многократная – с 6 000 до 30 000 иен (более $180). Власти пояснили, что тарифы поднимут, чтобы привести показатели в соответствие с практикой других стран G7, писало The Japan Times.
«Главное, о чем стоит знать россиянам: визовые нововведения Японии не имеют к ним никакого отношения, — заявили в АТОР. — Для граждан России оформление японской визы осуществляется бесплатно — консульский сбор не взимается».
В АТОР добавили, что японские власти не анонсировали никаких изменений по этому вопросу — «по крайней мере, пока».
В период с января по октябрь 2025 года число россиян, посетивших Японию, выросло вдвое по сравнению с прошлым годом, достигнув почти 160 тыс. человек. При этом доля бизнес-поездок за 2025 год увеличилась на 89%, делая Японию одним из наиболее быстрорастущих визовых направлений для российских деловых туристов. Этот рост интереса к Японии связывается с упрощением процедуры оформления виз, появлением доступных стыковочных рейсов и общей привлекательностью азиатской культуры.
Упрощение визового режима Японии для россиян включает удаление требований об оплаченной брони отеля и выписки с иностранного счета, что делает процесс оформления визы проще и быстрее — до четырех рабочих дней. Кроме того, в посольстве Японии в РФ уточняли об отсутствии планов вводить визовые сборы для россиян, что подчеркивает, консульский сбор не взимается. На фоне возросшего спроса, Посольство Японии в РФ планировало открыть визовые центры на территории России для оптимизации процесса обработки заявлений.