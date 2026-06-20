АТОР: пятикратное удорожание виз Японии не затронет россиян

Решение властей Японии пересмотреть стоимость въездных виз не коснется граждан РФ. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

В пятницу правительство Японии приняло решение впервые с 1978 года пересмотреть визовые тарифы. С 1 июля однократная виза подорожает с 3 000 до 15 000 иен (около $90 по текущему курсу), а многократная – с 6 000 до 30 000 иен (более $180). Власти пояснили, что тарифы поднимут, чтобы привести показатели в соответствие с практикой других стран G7, писало The Japan Times.

«Главное, о чем стоит знать россиянам: визовые нововведения Японии не имеют к ним никакого отношения, — заявили в АТОР. — Для граждан России оформление японской визы осуществляется бесплатно — консульский сбор не взимается».

В АТОР добавили, что японские власти не анонсировали никаких изменений по этому вопросу — «по крайней мере, пока».