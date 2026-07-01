ФНС расширит число критериев сервиса оценки бизнеса

Федеральная налоговая служба (ФНС) в третьем квартале расширит критерии, используемые сервисом оценки бизнеса. Их число вырастет с 57 до 82, сообщил замглавы службы Тимур Шиналиев.

Среди используемых сейчас показателей — данные о налоговых разрывах по налогу на добавленную стоимость, а также о задолженности перед бюджетом. «Мы надеемся, что в третьем квартале этого года мы будем автоматизировать еще 25 показателей... Соответственно, будет больше данных, которые компания может получить по себе и запросить у своих контрагентов»,— рассказал господин Шиналиев (цитата по ТАСС).

ФНС говорила о планах сформировать единообразный подход к снижению штрафов за налоговые нарушения при наличии у налогоплательщиков смягчающих обстоятельств. Ведомство предлагает на уровне своего приказа закрепить перечень таких обстоятельств, а в ряде случаев прямо прописать допустимый размер «скидки».

Подробности — в материале «Ъ» «По налоговым обстоятельствам».