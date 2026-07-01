ФНС расширит число критериев сервиса оценки бизнеса
Федеральная налоговая служба (ФНС) в третьем квартале расширит критерии, используемые сервисом оценки бизнеса. Их число вырастет с 57 до 82, сообщил замглавы службы Тимур Шиналиев.
Среди используемых сейчас показателей — данные о налоговых разрывах по налогу на добавленную стоимость, а также о задолженности перед бюджетом. «Мы надеемся, что в третьем квартале этого года мы будем автоматизировать еще 25 показателей... Соответственно, будет больше данных, которые компания может получить по себе и запросить у своих контрагентов»,— рассказал господин Шиналиев (цитата по ТАСС).
ФНС говорила о планах сформировать единообразный подход к снижению штрафов за налоговые нарушения при наличии у налогоплательщиков смягчающих обстоятельств. Ведомство предлагает на уровне своего приказа закрепить перечень таких обстоятельств, а в ряде случаев прямо прописать допустимый размер «скидки».
Подробности — в материале «Ъ» «По налоговым обстоятельствам».
Расширение числа критериев сервиса оценки бизнеса Федеральной налоговой службы (ФНС) является частью более широкой инициативы ведомства по цифровизации и повышению прозрачности деловой среды. С 2026 года ФНС России получила право проводить оценку достоверности отчётных данных организаций в соответствии с федеральным законом от 23 июля 2025 года №254-ФЗ. Эти изменения направлены на увеличение прозрачности и налогового контроля, позволяя бизнесу оценивать контрагентов и снижать коммерческие риски, а также давая возможность компаниям видеть себя глазами налогового органа.
ФНС развивает и другие цифровые инструменты, такие как сервис «Прозрачный бизнес», предоставляющий доступ к риск-системам ФНС для анализа и нивелирования налоговых рисков. Служба является одним из крупнейших владельцев цифровых данных и активно использует такие системы, как АИС «Налог-3» и АСК НДС-2, для построения трансакционных и межплатформенных решений для бизнеса. Эти инициативы направлены на создание системы поощрения благонадежного бизнеса и стимулирование добросовестной конкуренции.