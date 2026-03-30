По налоговым обстоятельствам

Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена сформировать единообразный подход к снижению штрафов за налоговые нарушения при наличии у налогоплательщиков смягчающих обстоятельств. Ведомство предлагает на уровне своего приказа закрепить перечень таких обстоятельств, а в ряде случаев прямо прописать допустимый размер «скидки». Эксперты такую унификацию оценивают двояко: она сделает практику более предсказуемой и прозрачной, но при этом менее гибкой, что может привести к некоторому ужесточению подхода к налоговым штрафам.

ФНС опубликовала проект приказа, регламентирующий порядок учета смягчающих обстоятельств при совершении налоговых правонарушений — в целях снижения штрафов, например, за неуплату или неполную уплату налогов, нарушения при подаче деклараций. Документ разработан во исполнение принятых в конце 2025 года изменений в Налоговой кодекс (НК), предусматривающих ужесточение подхода к предоставлению подобных «скидок».

Налоговые органы могут снизить штраф при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства не менее чем в два раза (ранее НК не устанавливал предельного размера снижения). С 1 сентября штраф может быть снижен не более чем в десять раз.

ФНС своим приказом должна утвердить особенности учета смягчающих обстоятельств.

Поясним, что, согласно НК, смягчающими обстоятельствами являются совершение нарушения вследствие тяжелых личных обстоятельств, под принуждением или в силу материальной, служебной или иной зависимости, а также тяжелое материальное положение. Возможны и иные обстоятельства, которые судом или налоговым органом могут быть признаны смягчающими. Согласно проекту приказа, ФНС относит к таковым незначительность нарушения или вины, добровольное прекращение противоправного поведения, несущественный размер ущерба, тяжелое имущественное положение нарушителя и «существенные обстоятельства», положительно его характеризующие.

В проекте подробно расписываются критерии и признаки тех или иных обстоятельств. Например, незначительность вины возможна при ошибочном толковании закона из-за отсутствия практики и разъяснений или при появлении новых требований закона без достаточного «времени и ресурсов для адаптации». Среди обстоятельств, свидетельствующих о тяжелом имущественном положении,— в частности, потеря работы, введение санкций (если доказано прямое влияние). При этом «прогнозируемое» тяжелое положение, которое возникнет в связи с уплатой налогов и штрафов, не учитывается в качестве смягчающего обстоятельства.

Положительно характеризующим нарушителя обстоятельством, в частности, признается благотворительность — в зависимости от доли пожертвований в объеме доходов.

Регламентируется и порядок предоставления «скидок». При одном смягчающем обстоятельстве штраф уменьшается вдвое, двух — в четыре раза, трех — в шесть, четырех — в восемь, а пяти — в максимальные десять раз. Предусмотрены и конкретные «скидки» в зависимости от тех или иных обстоятельств. Например, штраф будет уменьшаться на 50%, если уплачена половина выявленной недоимки и пеней, на 60% — от 75%, на 75% — при полной уплате.

При наличии нескольких смягчающих обстоятельств штраф для граждан после «скидки» не может быть менее 1 тыс. руб., а для ИП и малого бизнеса — 3 тыс. руб. Отдельно уточняется, что уменьшение штрафа более чем вдвое, даже при наличии нескольких смягчающих обстоятельств, не допускается, если совершено несколько умышленных нарушений, направленных на уклонение от уплаты налогов с привлечением взаимозависимых лиц, в различных налоговых периодах и выявлены они в ходе одной выездной проверки (кроме случаев, когда недоимка несущественная или ущерб бюджету устранен).

В ФНС “Ъ” пояснили, что проект приказа «соответствует актуальной практике применения налоговыми органами смягчающих обстоятельств и направлен на обеспечение единообразного подхода к индивидуализации наказаний за совершение налоговых правонарушений».

Советник налоговой практики «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Дина Айдаева отмечает, что практика снижения штрафов достаточно разрозненная. «Фактически приказ становится первым документом, который устанавливает алгоритм по снижению штрафов»,— говорит она. Старший партнер юрфирмы «АНП Зенит» Гузель Валеева полагает, что проект формализует и унифицирует уже существующую практику последних месяцев — тренд на ужесточение и стандартизацию наметился еще осенью. Эксперт Совета ТПП по финансовому рынку и инвестициям Алексей Крылов полагает, что приказ позволит заметно снизить влияние человеческого фактора и вероятность коррупционных проявлений.

Старший юрисконсульт юрфирмы Jingsh Иван Федоров считает, что изменения по своему содержанию означают более жесткую модель применения штрафных санкций.

«Само по себе стремление к единообразию еще не означает, что изменения можно оценивать положительно. Ранее у налоговых органов было больше гибкости при оценке конкретных обстоятельств»,— говорит он. Управляющий партнер LCH.LEGAL Андрей Чумаков добавляет, что потенциально открытый перечень обстоятельств в НК сводится к закрытому перечню в приказе: изменения могут привести к некоторому сокращению практики смягчения ответственности. Старший юрист Forward Legal Андрей Иванов соглашается: индивидуальные обстоятельства, которые ранее могли играть ключевую роль, будут иметь ограниченное влияние, если они прямо не укладываются в систему критериев.

Евгения Крючкова