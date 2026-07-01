Прокуратура потребовала возбудить новое дело против адвоката-иноагента Полозова

Прокуратура Москвы выступила с инициативой возбудить новое уголовное дело в отношении адвоката Николая Полозова (признан в РФ иностранным агентом). Ведомство подозревает юриста в уклонении от обязанностей иноагента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокат Николай Полозов (объявлен в РФ иноагентом)

Фото: @nikolay.polozov (объявлен в РФ иноагентом) Адвокат Николай Полозов (объявлен в РФ иноагентом)

Фото: @nikolay.polozov (объявлен в РФ иноагентом)

По результатам проведенной проверки прокуратура установила, что адвокат дважды подвергался наказанию по ст. 19.34 КоАП РФ. Несмотря на это, с марта он «продолжил распространение сообщений и материалов в одной из социальных сетей» без плашки иноагента. Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган.

Минюст внес Николая Полозова в реестр иноагентов в конце 2024 года. Также адвокат находится в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В феврале 2026 года его заочно приговорили к 8,5 года за фейки об армии. Адвокат находится за пределами России.