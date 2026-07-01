Прокуратура потребовала возбудить новое дело против адвоката-иноагента Полозова
Прокуратура Москвы выступила с инициативой возбудить новое уголовное дело в отношении адвоката Николая Полозова (признан в РФ иностранным агентом). Ведомство подозревает юриста в уклонении от обязанностей иноагента.
Адвокат Николай Полозов (объявлен в РФ иноагентом)
Фото: @nikolay.polozov (объявлен в РФ иноагентом)
По результатам проведенной проверки прокуратура установила, что адвокат дважды подвергался наказанию по ст. 19.34 КоАП РФ. Несмотря на это, с марта он «продолжил распространение сообщений и материалов в одной из социальных сетей» без плашки иноагента. Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган.
Минюст внес Николая Полозова в реестр иноагентов в конце 2024 года. Также адвокат находится в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В феврале 2026 года его заочно приговорили к 8,5 года за фейки об армии. Адвокат находится за пределами России.
Практика возбуждения уголовных дел за уклонение от обязанностей иностранного агента в России набирает обороты. Недавно правительство одобрило законопроект об ужесточении ответственности за несоблюдение закона об иноагентах, который позволит привлекать нарушителя по уголовной статье после одного административного наказания вместо двух, как это было ранее. Также были повышены штрафы за несоблюдение требований Минюста для иноагентов, которые начали действовать с 1 сентября. За 2025 год в СКР направлены материалы для возбуждения уголовных дел за уклонение от обязанностей иноагента против 81 члена реестра, Генпрокуратура зарегистрировала еще 72 подобных преступления, и в отношении 38 лиц вынесены обвинительные приговоры.
Заместитель министра юстиции Олег Свириденко заявлял, что ведомство "перестанет нянчиться с этими субъектами" и намерено отказаться от административной преюдиции для "предателей", а также предложил ввести уголовную ответственность за несоблюдение закона об иностранных агентах. Он посетовал, что действующие санкции незначительны и не способствуют соблюдению закона. В целом, по данным Минюста, иностранное влияние чаще всего оказывается на агентов посредством "организационно-методической помощи" и в "иных формах", а не прямого зарубежного финансирования.