РСПП сообщила Мишустину о рисках деградации дорожного строительства
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину о «системных дисбалансах» в отрасли инфраструктурного строительства. Они, по словам главы РСПП, создают критические риски для крупнейших подрядных организаций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо, отправленное господином Шохиным премьеру.
Премьер-министр России Михаил Мишустин (слева) и глава РСПП Александр Шохин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
По оценкам, которые приводит РСПП, убыток организаций транспортного строительства за последние годы превысил 280 млрд руб., а доля предприятий, находящихся в зоне высокой долговой нагрузки и кассовых разрывов, «вплотную приблизилась к 30%». В союзе назвали финансовое положение предприятий дорожно-строительного и инфраструктурного комплекса критическим. Более трети системообразующих предприятий находятся в предбанкротном состоянии: подрядчики сталкиваются с задержками финансирования по госконтрактам и вынуждены привлекать дорогие оборотные кредиты, что «создает лавинообразную долговую нагрузку».
«Ситуация требует незамедлительного, ручного вмешательства государства. Время для долгих дискуссий исчерпано: если не принять срочные меры поддержки в ближайшие недели, мы рискуем столкнуться со стремительной деградацией ключевого сектора экономики»,— прокомментировали РБК в РСПП.
Александр Шохин предлагает следующие меры:
- обеспечить «ритмичность финансирования» утвержденных инфраструктурных контрактов и повысить «исполнительскую дисциплину» госзаказчиков в части сроков подписания актов и оплаты работ;
- продлить срок заключения допсоглашений, связанных с увеличением НДС, до 31 декабря 2027 года;
- сформировать единый правовой подход к защите добросовестных участников контрактной системы, исключив практику взыскания средств с подрядчиков по завершенным проектам, когда они приняты заказчиком без претензий;
- ускорить внедрение уточненной методики расчета агрегированного прогнозного индекса-дефлятора для линейных объектов инфраструктуры, соответствующего инфляционным процессам;
- рассмотреть совершенствование структуры сметной стоимости;
- создать на площадке правительства штаб по мониторингу состояния инфраструктурного комплекса с привлечением Минстроя, Минтранса, Минфина, Минэкономики, Федерального казначейства и профильных деловых объединений.
О ситуации в отрасли — в материале «Ъ» «Не сразу все построилось».
Проблемы инфраструктурного строительства, о которых сообщает РСПП, не новы. Правительство фиксирует сложную ситуацию в строительной отрасли, которая является важным сегментом экономики, поскольку на ней завязаны металлурги, производители стройматериалов и другие специалисты. Из-за высоких процентных ставок, дефицита кадров и увеличивающегося административного давления она испытывает серьезные трудности.
Согласно оценкам, капиталоемкость крупных инфраструктурных проектов в России до 2030 года составляет 70 трлн рублей, из которых 30 трлн приходятся на транспортную инфраструктуру. Однако, несмотря на эти потребности, наблюдается снижение доли бюджетных расходов в ВВП РФ на инфраструктурные проекты – с 1,9% в 2019 году до 1,7% в 2023 году, а по регионам снижение составило почти 22%. При этом без поддержки государства финансировать инфраструктурные проекты по текущим высоким ключевым ставкам затруднительно.
Частный бизнес не в состоянии в короткие сроки исправить ситуацию в экономике, поэтому государство должно оказать ему поддержку. Недостаток финансирования ведет к проблемам с инфраструктурой, а высокая капиталоемкость проектов требует государственной поддержки. Без государства не обойтись в ситуациях, когда есть инфраструктурные дефициты, такие как в жилье, электросетях и транспорте, что требует соответствующих решений, инвестиций и софинансирования.