РСПП сообщила Мишустину о рисках деградации дорожного строительства

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину о «системных дисбалансах» в отрасли инфраструктурного строительства. Они, по словам главы РСПП, создают критические риски для крупнейших подрядных организаций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо, отправленное господином Шохиным премьеру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр России Михаил Мишустин (слева) и глава РСПП Александр Шохин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Премьер-министр России Михаил Мишустин (слева) и глава РСПП Александр Шохин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По оценкам, которые приводит РСПП, убыток организаций транспортного строительства за последние годы превысил 280 млрд руб., а доля предприятий, находящихся в зоне высокой долговой нагрузки и кассовых разрывов, «вплотную приблизилась к 30%». В союзе назвали финансовое положение предприятий дорожно-строительного и инфраструктурного комплекса критическим. Более трети системообразующих предприятий находятся в предбанкротном состоянии: подрядчики сталкиваются с задержками финансирования по госконтрактам и вынуждены привлекать дорогие оборотные кредиты, что «создает лавинообразную долговую нагрузку».

«Ситуация требует незамедлительного, ручного вмешательства государства. Время для долгих дискуссий исчерпано: если не принять срочные меры поддержки в ближайшие недели, мы рискуем столкнуться со стремительной деградацией ключевого сектора экономики»,— прокомментировали РБК в РСПП.

Александр Шохин предлагает следующие меры:

обеспечить «ритмичность финансирования» утвержденных инфраструктурных контрактов и повысить «исполнительскую дисциплину» госзаказчиков в части сроков подписания актов и оплаты работ;

продлить срок заключения допсоглашений, связанных с увеличением НДС, до 31 декабря 2027 года;

сформировать единый правовой подход к защите добросовестных участников контрактной системы, исключив практику взыскания средств с подрядчиков по завершенным проектам, когда они приняты заказчиком без претензий;

ускорить внедрение уточненной методики расчета агрегированного прогнозного индекса-дефлятора для линейных объектов инфраструктуры, соответствующего инфляционным процессам;

рассмотреть совершенствование структуры сметной стоимости;

создать на площадке правительства штаб по мониторингу состояния инфраструктурного комплекса с привлечением Минстроя, Минтранса, Минфина, Минэкономики, Федерального казначейства и профильных деловых объединений.

О ситуации в отрасли — в материале «Ъ» «Не сразу все построилось».