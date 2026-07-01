«Руслайн» сокращает авиарейсы между Тамбовом и Санкт-Петербургом

С 14 июля 2026 года авиакомпания «Руслайн» уменьшает частоту полетов по маршруту Тамбов — Санкт-Петербург. Как сообщили в аэропорту «Донское», из расписания исключены рейсы по вторникам и четвергам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Уточняется, что сейчас билеты доступны только на вылеты по понедельникам и пятницам. С сентября перелеты будут выполняться раз в неделю — по пятницам.

Аэропорт в Тамбове — единственный работающий в Черноземье, остальные были закрыты в 2022 году. По итогам 2025 года пассажиропоток воздушной гавани составил порядка 33 тыс. человек. Это почти на 15% ниже показателя 2024-го, когда было обслужено 39 тыс. пассажиров.

О том, почему тамбовский аэропорт остается зависимым от бюджетных субсидий,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова