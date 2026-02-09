Пассажиропоток в тамбовском аэропорту за год сократился на 15%

По итогам 2025 года пассажиропоток аэропорта «Тамбов» составил свыше 33 тыс. человек. Это почти на 15% ниже показателя 2024-го, когда было обслужено 39 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Тамбов» является единственным действующим аэропортом Черноземья. В прошлом году он обеспечивал авиасообщение с Москвой и Санкт-Петербургом. В 2026-м к этим направлениям рассчитывают добавить новые.

Отмечается, что в аэропорту модернизировали взлетно-посадочную полосу и укрепили материально-техническую базу служб. В 2026 году ожидается завершение строительства современного топливозаправочного комплекса для повышения конкурентоспособности аэропорта. На 2027–2028 годы запланирован капитальный ремонт рулежных дорожек и стояночных мест. Также, по договоренности с Минтрансом, в аэропорту будет организовано отделение Госкорпорации по организации воздушного движения. Это позволит оптимизировать регламент работы и обновить техническое оснащение.

О том, что происходит в закрытых аэропортах макрорегиона,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова