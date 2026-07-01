Wildberries стала владельцем «Еаптеки»
Объединенная компания Wildberries-Russ (ООО «РВБ») закрыла сделку по покупке контрольной доли в «Еаптеке». О подготовке соглашения в конце июня писал «Ъ», тогда в Wildberries от комментариев отказались, «Еаптека» не ответила на запрос. Теперь информацию подтвердили «Ъ» в RWB.
Размер приобретенной доли и сумму сделки в компании не уточняют. Там указали, что соглашение было достигнуто при реализации партнерства, в рамках которого на Wildberries с прошлого года стала доступна возможность покупки БАДов, медтехники, косметических средств. Сделка — часть стратегии по развитию направления «RWB Здоровье» и созданию профильной цифровой платформы.
«Еаптека» была основана в 2011 году экс-владельцами аптечной сети А5 Романом и Антоном Буздалиными. В 2020–2021 годах по 45% приобрели структуры Сбербанка и «Р-Фарм» через цепочку юрлиц. Еще 10% оставалось у Антона Буздалина, но позже он полностью вышел из бизнеса. Объем вложений со стороны «Сбера» составил 5,7 млрд руб.
Сделка по приобретению «Еаптеки» является частью стратегии объединенной компании Wildberries-Russ (ООО «РВБ») по развитию направления «RWB Здоровье» и созданию профильной цифровой платформы. Это не первый шаг компании в расширении своего присутствия за пределами традиционной для маркетплейса электронной коммерции. Ранее холдинг уже стал владельцем парфюмерно-косметической сети «Рив Гош», а также рассматривал возможность покупки страховой компании.
Интерес Wildberries к фармацевтическому рынку подтверждается тем, что уже летом 2025 года «Еаптека» была подключена к витрине Wildberries в рамках партнерства, что позволяло договариваться о возможности заказа безрецептурных препаратов, витаминов и медицинских товаров. На рынке онлайн-доставки лекарств «Еаптека» занимала четвертое место с оборотом около 32 млрд руб. в 2024 году.
Приобретение активов в сферах, где электронная коммерция не так развита, но является высокомаржинальной, является общим трендом для маркетплейсов. Например, Ozon также рассматривает выход на фармрынок, регистрируя товарные знаки «Ozon Аптека» и «Ozon Ветаптека» для потенциального запуска доставки безрецептурных лекарств.