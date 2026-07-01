Wildberries стала владельцем «Еаптеки»

Объединенная компания Wildberries-Russ (ООО «РВБ») закрыла сделку по покупке контрольной доли в «Еаптеке». О подготовке соглашения в конце июня писал «Ъ», тогда в Wildberries от комментариев отказались, «Еаптека» не ответила на запрос. Теперь информацию подтвердили «Ъ» в RWB.

Размер приобретенной доли и сумму сделки в компании не уточняют. Там указали, что соглашение было достигнуто при реализации партнерства, в рамках которого на Wildberries с прошлого года стала доступна возможность покупки БАДов, медтехники, косметических средств. Сделка — часть стратегии по развитию направления «RWB Здоровье» и созданию профильной цифровой платформы.

«Еаптека» была основана в 2011 году экс-владельцами аптечной сети А5 Романом и Антоном Буздалиными. В 2020–2021 годах по 45% приобрели структуры Сбербанка и «Р-Фарм» через цепочку юрлиц. Еще 10% оставалось у Антона Буздалина, но позже он полностью вышел из бизнеса. Объем вложений со стороны «Сбера» составил 5,7 млрд руб.