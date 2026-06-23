Маркетплейс отправился за таблетками

Больше года потребовалось Wildberries для того, чтобы договориться о покупке «Еаптеки» — онлайн-сервиса по заказу и доставке лекарств. По данным “Ъ”, маркетплейс близок к закрытию сделки. Онлайн-площадка пытается выйти в те сегменты, где не особо развита электронная коммерция, но при этом они считаются высокомаржинальными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

ООО РВБ, основное юрлицо объединенной компании Wildberries & Russ, договорилось о покупке сервиса по онлайн-заказу лекарств «Еаптека». Первым об этом сообщил Telegram-канал «Свободная касса». Источники “Ъ” в инвестиционных кругах подтвердили эту информацию. В «Еаптеке» на запрос “Ъ” не ответили. В Wildberries от комментариев отказались.

Согласно СПАРК, в 2024 году выручка «Еаптеки» выросла на 12%, до 32,9 млрд руб., чистый убыток сократился на 8%, до 4,1 млрд руб. Отчетность за 2025 год компания не публиковала. Согласно DSM Group, на конец 2025 года у «Еаптеки» было 15,5 тыс. пунктов выдачи заказов (ПВЗ). С оборотом на уровне 32 млрд руб. и долей рынка в размере 1,42% сервис занимал в сегменте онлайн-доставки лекарств четвертое место, уступая «Аптеке.ру», «Ютеке» и «Здравсити».

«Еаптека» основана в 2011 году экс-владельцами аптечной сети А5 Романом и Антоном Буздалиными. В 2020–2021 годах по 45% в компании приобрели структуры Сбербанка и «Р-Фарм» через цепочку юрлиц. Еще 10% оставалось у Антона Буздалина, но позже он полностью вышел из бизнеса. Объем вложений со стороны «Сбера» тогда составил 5,7 млрд руб., сообщали компании.

Летом 2025 года на рынке уже ходили слухи о покупке «Еаптеки» ООО РБВ. Тогда компании объявили о партнерстве: «Еаптека» была подключена к витрине Wildberries. Однако в Wildberries сделку опровергали. Тогда доля в аптечном бизнесе еще принадлежала «Сберу». К осени 2025 года банк вышел из него, передав свою часть структурам главы общественной организации «Деловая Россия» Алексея Репика, владевшего до середины 2022 года «Р-Фарм».

Собеседник “Ъ” на инвестрынке оценивает текущую стоимость «Еаптеки» минимум в 8 млрд руб.

Как отмечает один из собеседников “Ъ” на рынке, «Еаптека» — не единственный актив из фарминдустрии, заинтересовавший Wildberries.

В последнее время маркетплейс был в числе претендентов на бизнес аптечной сети «Апрель». По данным «Известий», владельцы «Апреля» пытаются продать бизнес уже в течение четырех лет, но безуспешно. В Wildberries от комментариев по этому поводу тоже отказались. Источник “Ъ”, близкий к маркетплейсу, говорит, что сейчас сеть «Апрель» онлайн-площадке не интересна.

На рынке фармритейла уровень проникновения онлайна по-прежнему не такой высокий, как в других сферах, говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Согласно DSM Group, оборот электронной торговли в аптечном бизнесе в 2025 году составил около 367 млрд руб., что соответствует 15,9% от емкости всего рынка. Исходя из этого, сделка РВБ с «Еаптекой» логична и вписывается в общую стратегию группы, считает господин Бурмистров. Сейчас РВБ укрепляет позиции как раз в тех сегментах, где профильная экспертиза и офлайн-составляющая по-прежнему важны. По этой причине маркетплейсом была приобретена косметическая сеть «Рив Гош», добавляет эксперт.

О выходе на фармрынок в последнее время задумывается и другой крупнейший маркетплейс — Ozon.

Весной 2026 года он занялся регистрацией товарных знаков «Ozon Аптека» и «Ozon Ветаптека». В компании поясняли, что рассматривают возможность запуска доставки безрецептурных лекарств на дом, но не в ПВЗ.

Аптечные активы сейчас интересны маркетплейсам в первую очередь потому, что это частотная и устойчивая категория спроса, отмечает гендиректор Atomic Capital Александр Зайцев. «Лекарства, БАДы, косметику и товары для здоровья покупают регулярно и не только в периоды высокого потребления»,— поясняет он. Для онлайн-площадки это способ зайти в более маржинальные сегменты, говорит господин Зайцев.

Виктория Колганова, Алина Мигачёва