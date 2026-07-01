Нападающий челябинского «Трактора» Виталий Кравцов получил тяжелую травму

Форвард челябинского хоккейного клуба «Трактор» Виталий Кравцов получил травму во время тренировки на ледовой арене. У 26-летнего нападающего диагностирован разрыв ахиллова сухожилия, его уже прооперировали в Челябинске. Срок восстановления составит около шести месяцев. Из-за этого игрок пропустит большую часть регулярного чемпионата КХЛ 2026/27. Об этом „Ъ-Южный Урал“ рассказали в клубе.

В минувшем сезоне форвард подтвердил статус лидера «черно-белых»: после возвращения из системы «Ванкувер Кэнакс» в ноябре 2025 года он набрал 40 (16+24) очков в 46 матчах. В марте 2026 года Виталий Кравцов стал лучшим бомбардиром «Трактора» за все время выступления в Континентальной хоккейной лиге. Всего в активе воспитанника челябинской школы 239 баллов в КХЛ.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, ранее «Трактор» подписал двухлетний контракт с лучшим вратарем последнего чемпионата мира норвежцем Хенриком Хёукеланном и обменял нападающего Егора Коршкова в новосибирскую «Сибирь».

Евгений Рыженьков