Челябинский «Трактор» официально подтвердил подписание лучшего вратаря ЧМ-2026

Хоккейный клуб «Трактор» официально объявил о заключении контракта с голкипером сборной Норвегии Хенриком Хёукеланном. Соглашение с игроком носит долгосрочный характер и рассчитано до конца сезона-2027/28. Информация об этом появилась на официальных ресурсах клуба после нескольких дней неофициальных сообщений о достигнутых договоренностях.

Хенрик Хёукеланн переходит в «Трактор» в статусе одного из наиболее титулованных вратарей Европы последнего сезона. На завершившемся в Швейцарии чемпионате мира он был признан лучшим голкипером турнира, показав коэффициент надежности 1,74 и 93,8% отраженных бросков. Его игра стала ключевым фактором в завоевании сборной Норвегии первых в ее истории бронзовых медалей мирового первенства.

Карьера Хёукеланна до перехода в КХЛ была сосредоточена в ведущих лигах Скандинавии и Германии. Он признавался лучшим вратарем второй шведской лиги в составе «Тимро» (2018), лучшим хоккеистом Норвегии (2020) и лучшим голкипером немецкой DEL в составе «Дюссельдорфа» (2023). Последним клубом норвежца был «Штраубинг Тайгерс», с которым он расторг контракт досрочно ради перехода в челябинский клуб.

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков, комментируя трансфер, отметил психологическую устойчивость и готовность игрока быть «первым номером» в КХЛ.

Как ранее сообщал „Ъ-Южный Урал“, переход голкипера в российский клуб закроет ему путь в национальную сборную родной страны: согласно решению Норвежской хоккейной ассоциации от 2022 года, игроки с контрактами в КХЛ отстраняются от выступлений за сборную.

Евгений Рыженьков